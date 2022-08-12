РЭО: Импортозамещение снизило стоимость завода по переработке ТКО под Магаданом

Отмечается, что мощность нового завода составит 55 тысяч тонн в год, включая утилизацию 37,5 тысячи тонн отходов в год. Проект обойдется региону дешевле первоначальных 5,7 млрд рублей на 25% в связи с оптимизацией технологических решений и использованием отечественного оборудования.