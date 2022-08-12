РЭО: Импортозамещение снизило стоимость завода по переработке ТКО под Магаданом

Отмечается, что мощность нового завода составит 55 тысяч тонн в год, включая утилизацию 37,5 тысячи тонн отходов в год. Проект обойдется региону дешевле первоначальных 5,7 млрд рублей на 25% в связи с оптимизацией технологических решений и использованием отечественного оборудования.
В июне на полях XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) РЭО заключил договор о финансировании концессионного соглашения между Магаданской областью и ООО «Магаданская экологическая концессия». Об этом рассказал Денис Буцаев.
«В рамках договоренности в регионе появится объект мощностью 55 тысяч тонн в год. Это первый концессионный проект, который планируется профинансировать за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО на бирже», — добавил глава РЭО.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, в конце октября будет завершена экспертиза и станет известна полная стоимость проекта. К строительству концессионер сможет приступить уже в этом году.
Новый комплекс обеспечит обработку и утилизацию более 80% ТКО, образующихся на территории региона. Как сообщили в РЭО, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.