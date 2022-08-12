Самый холодный день ожидается на следующей неделе в Новосибирске

Самый холодный день ожидается на следующей неделе в Новосибирске
Самый холодный день ожидается на следующей неделе в Новосибирске
Сегодня, 16:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирск придет аномальное похолодание до +4 градусов тепла из-за холодной воздушной массы с Норильска. Информацию предоставили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В субботу, 13 августа, ночью будет без дождя, а вот днем возможны кратковременные осадки при ветре до 8 м/с, а если будет гроза, то ветер достигнет 20 м/с. Ночью будет относительно тепло – до +13 градусов, днем жара до +27 градусов.

В воскресенье, 14 августа, ожидается более холодный день до +23 градусов тепла днем и до +13 ночью. Также начнет подходить холодный фронт с небольшими дождями и грозами. а ветер усилится до 14 м/с.

Сильное похолодание придет в Новосибирск на следующей рабочей неделе – ночью температура будет опускаться до +4 градусов. В этом время людям советуют воздержаться от прогулок, потому что будет сильный ветер и есть риск заболеть из-за резкой перемены температур.

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