Самый холодный день ожидается на следующей неделе в Новосибирске

В субботу, 13 августа, ночью будет без дождя, а вот днем возможны кратковременные осадки при ветре до 8 м/с, а если будет гроза, то ветер достигнет 20 м/с. Ночью будет относительно тепло – до +13 градусов, днем жара до +27 градусов.
В воскресенье, 14 августа, ожидается более холодный день до +23 градусов тепла днем и до +13 ночью. Также начнет подходить холодный фронт с небольшими дождями и грозами. а ветер усилится до 14 м/с.
Сильное похолодание придет в Новосибирск на следующей рабочей неделе – ночью температура будет опускаться до +4 градусов. В этом время людям советуют воздержаться от прогулок, потому что будет сильный ветер и есть риск заболеть из-за резкой перемены температур.