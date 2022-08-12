Самый холодный день ожидается на следующей неделе в Новосибирске

В субботу, 13 августа, ночью будет без дождя, а вот днем возможны кратковременные осадки при ветре до 8 м/с, а если будет гроза, то ветер достигнет 20 м/с. Ночью будет относительно тепло – до +13 градусов, днем жара до +27 градусов.