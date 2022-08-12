Сбербанк и Брусника заключили первую в Сибири сделку с комбо-ипотекой

— Мы видим, что запрос на покупку квартиры вместе с сопутствующей инфраструктурой постоянно растёт, — комментирует руководитель продаж Брусники в Сибири Денис Гузенко. — Поэтому еще в начале года мы предложили Сберу создать комбинированный продукт с единым договором и платежом. Несколько месяцев ушло на отработку деталей, теперь этим инструментом может воспользоваться любой желающий.