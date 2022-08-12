Семья подхватила ротавирус после купания на Шлюзе в Новосибирске

Ротавирусной инфекцией заразилась семья из Новосибирска после заплывов в Обь на пляже Шлюза. Они уверены, что в их состоянии виновата загрязненная вода, а не блюда с пикника.

По словам Вероники, одной из отравившихся отдыхающих, на Обском они с мужем и матерью купались 7 августа. На пляже они устроили пикник и все ели разное, а через день они поочередно почувствовали недомогание, пишет Сиб.фм. Сначала началась рвота и диарея у девушки. Спустя время эти же симптомы охватили её мужа. Потом они появились у матери. Они уверены, что это не пищевое отравление, потому что ели разную пищу на пикнике. Отмечается, что семья отдыхала на безымянном пляже, который известен как Обводной канал. Там уже много лет плавают дачники и местные жители, хотя это место совсем не благоустроено.

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