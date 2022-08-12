VЕГА: стало известно, как назовут именной батальон из Новосибирской области

Военнослужащие из Новосибирской области 12 августа отправились в составе именных подразделений 3-го армейского корпуса ВС РФ для участия в спецоперации на Донбасс. Как оказалось, батальону дали патриотичное и яркое, как звезда, название. О нем Atas.info рассказал первый вице-спикер Заксобрания региона Андрей Панферов.

«Хотят назвать батальон Vега (Вега). Он будет в составе 3-го армейского корпуса ВС РФ действовать. Там сейчас эти батальоны вливаются в состав корпусов всех российских регионов и каждый будет иметь своё наименование. Я предложил это название, потому что у нас отряд 67-й бригады спецназначения из Новосибирской области носил такое название и по традиции его оставили. В названии, как раз латинская V, такими были тактические знаки. Это бы всё и соответствовало. Также это наименование говорит о продолжении истории наших батальонов», - заявил Панферов. Военных на Украину сегодня провожали в батальоны губернатор Новосибирской области Андрей Травников и Андрей Панферов. Они подчеркнули, что все будут служить рядом с земляками-сибиряками. Область обеспечит их всем довольствием. Напомним, ранее в интервью Atas.info вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов прогнозировал о том, когда может закончиться спецоперация. Он отвечал также на множество других политических вопросов, касающихся отношений с США и другом.

Андрей Панфёров – первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области. Участник боевых действий в Афганистане, Нагорном Карабахе, и Чечне. Кавалер трёх боевых орденов Красной Звезды, ордена Мужества, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, а также ордена Республики Афганистан «За храбрость». Дважды представлялся к званию Героя России.

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