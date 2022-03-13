Меньше 1000 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области за сутки

Меньше 1000 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области за сутки
Меньше 1000 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области за сутки
Сегодня, 12:06ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Меньше 1000 человек заболели COVID-19 в Новосибирской области за сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионе идёт на спад, а смертность держится на том же уровне.

На 13 марта 2022 года в Новосибирской области COVID-19 выявили у 871 человека за сутки. За этот период медики составили ещё 16 актов о смерти пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Известно, что с начала пандемии было зарегистрировано 244 687 случаев коронавируса, в том числе у 35 303 детей. За сутки инфекцию подхватили 112 несовершеннолетних.

Сегодня стало известно о смерти 16 пациентов с COVID-19. Среди них мужчины в возрасте: 52 года, 56 лет, 58 лет, 66 лет, 72 года, 73 года, 77 лет, 79 лет, 80 лет и женщины в возрасте 45 лет, 65 лет, 65 лет, 82 года, 82 года, 83 года, 93 года.

Всего в регионе от коронавируса умер 5 171 человек. Выздоровели 221 289 пациентов, включая 5 429 за сутки.

Сейчас в коронавирусных госпиталях находятся на лечении 2 060 пациентов, в том числе 44 ребёнка. В реанимации - 260 человек, из которых 36 сибиряков на ИВЛ.

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