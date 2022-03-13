Письма от Роскомнадзора об отключении Instagram получают жители Новосибирска. Об этом пишет издание Сиб.фм.
Сообщается, что россиянам через портал «Госуслуг» стали приходить уведомления о блокировке Инстаграма на всей территории РФ. Социальную сеть заблокируют 14 марта в полночь. Новосибирцы также получают массовую рассылку. В сообщении указано, что данное решение обеспечит психологическую поддержку граждан в связи с новой политикой платформы.
Также в письме уточняют, что в России есть еще несколько крупных социальных сетей, например «ВКонтакте» и «Одноклассники». В связи с этим Роскомнадзор выразил надежду, что пользователи перейдут именно в эти интернет-платформы. В дальнейшей перспективе там также можно развить свой бизнес или просто вести блог, как это делали ранее в Инстаграме.
Решение об отключении платформы было принято из-за официального разрешения к призыву насилия над россиянами, а именно над военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации на Украине.
В рассылке Роскомнадзора указано, что призывы к насилию являются частью состава преступления, то есть «геноцида». Ведомство уверено, что сейчас необходимо обеспечить психологическое здоровье всех граждан. Именно через отключение планируется защитить от травли в интернете. Жителям России дали 48 часов на сохранение всех фото и видео из архива Инстаграм. Полное отключение произойдет в 00:00 14 марта.
«Призывы к насилию в отношении людей, объединенных по признаку национальной общности или гражданства, являются частью состава преступления, характеризуемого как „геноцид“, что запрещено конвенцией ООН от 1948 года "О предупреждении преступлений геноцида и наказании за него"», – сказано в рассылке Роскомнадзора.
Напомним, о том, что в Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию стало известно еще 11 марта. Американская компания Meta допустила высказывания в грубой форме в отношении Президентов РФ и Белоруссии, а также к российским военным на Украине. После громкого заявления, многие представители власти дали заявление, что уходят из данных социальных сетей, переходя на российские платформы. К примеру, такое заявление сделал губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть.