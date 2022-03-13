Письма от Роскомнадзора об отключении Instagram получают жители Новосибирска

Также в письме уточняют, что в России есть еще несколько крупных социальных сетей, например «ВКонтакте» и «Одноклассники». В связи с этим Роскомнадзор выразил надежду, что пользователи перейдут именно в эти интернет-платформы. В дальнейшей перспективе там также можно развить свой бизнес или просто вести блог, как это делали ранее в Инстаграме.