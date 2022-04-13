Малый баклан из-за непогоды впервые прилетел в Новосибирск

Малый баклан из-за непогоды впервые прилетел в Новосибирск
Малый баклан из-за непогоды впервые прилетел в Новосибирск
Сегодня, 05:55ОбществоФото: Telegram-канал Елены Шнайдер
Миграция бакланов в столицу Сибири могла быть связана с погодными условиями.

В Новосибирск из Казахстана прилетел первый малый баклан. Об этом рассказала орнитолог Елена Шнайдер в своем Telegram-канале 13 апреля.

Специалист предположила, что птиц загнала в Новосибирск непогода. Обычно бакланов наблюдали в Сибири весной во время неожиданных похолоданий.

«У нас тоже 8 апреля была какая-то локальная буря. Когда солнечный тёплый день внезапно превратился в метель, а потом снова стало солнечно и тихо. Такая погода может разметать стаю бакланов», - объяснила Елена Шнайдер.

Орнитолог добавила, что бакланчики могут провести лето в нашем регионе, а потом снова улететь на зимовку на Каспий. Однако птицы могут вернуться к нам уже в следующем году – в Новосибирской области обитает около 600 бакланов.

Напомним, ранее новосибирский орнитолог Елена Шнайдер рассказала, чем нельзя кормить голубей.

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