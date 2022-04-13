Малый баклан из-за непогоды впервые прилетел в Новосибирск

В Новосибирск из Казахстана прилетел первый малый баклан. Об этом рассказала орнитолог Елена Шнайдер в своем Telegram-канале 13 апреля.
Специалист предположила, что птиц загнала в Новосибирск непогода. Обычно бакланов наблюдали в Сибири весной во время неожиданных похолоданий.
«У нас тоже 8 апреля была какая-то локальная буря. Когда солнечный тёплый день внезапно превратился в метель, а потом снова стало солнечно и тихо. Такая погода может разметать стаю бакланов», - объяснила Елена Шнайдер.
Орнитолог добавила, что бакланчики могут провести лето в нашем регионе, а потом снова улететь на зимовку на Каспий. Однако птицы могут вернуться к нам уже в следующем году – в Новосибирской области обитает около 600 бакланов.
Напомним, ранее новосибирский орнитолог Елена Шнайдер рассказала, чем нельзя кормить голубей.