Ограничения на рыбалку вводят в Новосибирской области с 20 апреля

В Новосибирской области на период с 20 апреля по 20 мая вводят запрет на рыбалку. Об этом сообщил начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания Николай Костюков.
Рыбалку ограничат на участке реки Обь от плотины ГЭС вниз по течению до границы с Томской областью. Также до 15 июня продлится запрет промысла вблизи населенных пунктов: Почта, Белоярка, Ташара, Вятский Камешек.
Подобная мера будет установлена из-за нереста рыбы в водоёмах региона. Однако на части рек рыбалка останется свободной, но только на поплавочную удочку, спиннинг, фидер с общим количеством крючков не более двух на одного рыбака, уточнил Николай Костюков.
На время ограничений рыбакам запрещено вылавливать за сутки свыше 10 килограммов рыб. Нельзя выходит на промысел с маломерного судна. Нарушителям грозят штрафы от 2 000 до 5000 рублей и конфискация плавательного средства и других орудий добычи.