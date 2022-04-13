Отец бросил спящего на велосипеде ребенка в Новосибирске

Отец бросил спящего на велосипеде ребенка в Новосибирске
Отец бросил спящего на велосипеде ребенка в Новосибирске
Сегодня, 05:07ОбществоФото: АСТ-54
За мальчиком следили прохожие пока отец отсутствовал.

В Новосибирске 12 апреля отец оставил без присмотра своего спящего на велосипеде ребенка возле дома по улице Челюскинцев, 30/2. За мальчиком присматривали прохожие.

По словам очевидца, мужчины не было около 15 минут. За ребёнком ухаживали по очереди, а уйти не смогли, беспокоясь, что с ним может случиться беда.

«В это время «ответственный» отец занимался своими делами. А когда он вернулся, полил в нашу сторону оскорбления и маты за нравоучения», - рассказала очевидицы в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Пользователи Сети предположили, что подобным образом мужчина поступал не впервые. Они посоветовали вызвать в следующий раз полицию.

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