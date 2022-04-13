Памятник Покрышкину отмыли и установили на площади Карла Маркса в Новосибирске

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на площади Карла Маркса в Новосибирске был отмыт и установлен памятник маршалу Александру Покрышкину.
Общественники утверждали, что на старом месте памятник не вписывался в концепцию развития и застройки прилегающей территории.
Отметим, что с 2005 года памятник Покрышкину стоял возле дома культуры «Сибсельмаш». Теперь он стоит в центре автомобильного кольца площади Маркса – там будет подсветка, дорожки и озелененная территория.