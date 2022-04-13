Памятник Покрышкину отмыли и установили на площади Карла Маркса в Новосибирске

Памятник Покрышкину отмыли и установили на площади Карла Маркса в Новосибирске
Памятник Покрышкину отмыли и установили на площади Карла Маркса в Новосибирске
Сегодня, 12:56ОбществоФото: Анна Терешкова
Памятник переместили в центр автомобильного кольца на площади Маркса

Вице-мэр Анна Терешкова рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на площади Карла Маркса в Новосибирске был отмыт и установлен памятник маршалу Александру Покрышкину.

Общественники утверждали, что на старом месте памятник не вписывался в концепцию развития и застройки прилегающей территории.

Отметим, что с 2005 года памятник Покрышкину стоял возле дома культуры «Сибсельмаш». Теперь он стоит в центре автомобильного кольца площади Маркса – там будет подсветка, дорожки и озелененная территория.

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