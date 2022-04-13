Стена обрушилась в общежитии 40-х годов постройки в Новосибирске

Стена обрушилась в общежитии 40-х годов постройки в Новосибирске
Стена обрушилась в общежитии 40-х годов постройки в Новосибирске
Сегодня, 14:02ОбществоАлександр КондратьевФото: Прецедент
Обрушение стены произошло в общежитии, которое построили в 40-х годах в Заельцовском районе

В общежитии на улице Северной, 12 в Заельцовском районе Новосибирска обрушилась стена в душевом помещении – здание было построено в 40-х годах, но не признано аварийным.

«Фундамент практически полностью разрушен. Но аварийным строение не признают. Сегодня обвалилась стена в душевой. Соседи вызвали специалистов ЖЭУ, ждем, когда они приедут и примут меры. Пока нам посоветовали не пользоваться душем и не ходить в то крыло общежития, где находится душевая», - сказал одна из жительниц общежития.

Женщина отметила, что капитального ремонта в здании давно не было – поменяли только двери в туалетах, раковины и постелили линолеум на кухне. В кухне пахнет канализационными водами, сообщает Прецедент.

По данным портала «Реформа ЖКХ», здание было построено в 1949 году – там проживают 42 человека.

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