Стена обрушилась в общежитии 40-х годов постройки в Новосибирске

«Фундамент практически полностью разрушен. Но аварийным строение не признают. Сегодня обвалилась стена в душевой. Соседи вызвали специалистов ЖЭУ, ждем, когда они приедут и примут меры. Пока нам посоветовали не пользоваться душем и не ходить в то крыло общежития, где находится душевая», - сказал одна из жительниц общежития.