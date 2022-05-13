27-летний парень в чёрном пальто пропал в Новосибирске

27-летний парень в чёрном пальто пропал в Новосибирске
27-летний парень в чёрном пальто пропал в Новосибирске
Сегодня, 09:31ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Сергей исчез 7 мая - он не выходит на связь и о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно, передают в поисковом отряде "ЛизаАлерт" по Новосибирской области.

В Новосибирске волонтеры разыскивают 27-летнего Сергея Конторского. По сообщению от поисковиков отряда «ЛизаАлерт», молодой человек исчез 7 мая 2022 года.

Уточняется, что новосибирец проживал в Октябрьском районе города. Он не вышел на связь с близкими в День Победы и не приходил на работу.

Приметы пропавшего: рост 176 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в черное длинное пальто, брюки серого цвета, черные туфли и серо-черную шапку.

Волонтеры просят сообщить любую информацию о местонахождении Сергея Конторского. Просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

Напомним, после прямого эфира в соцсетях пропал мужчина из Новосибирска. Григорий Шатохин пропал 18 дней назад, а перед исчезновением вышел в прямой эфир, где признался в содеянном поступке. После этого он бесследно исчез - поиски пропавшего продолжаются.

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