Антикризисные проститутки появились на сайтах Новосибирска

Новосибирские девушки по вызову столкнулись с кризисом в России – они стали делать скидки для новых клиентов и завлекать их ценами до 1000 рублей. Atas.info удалось поговорить с Валерией из категории «дешевые проститутки» о ситуации в их индустрии.

Сайты, где можно снять проститутку в Новосибирске обзавелись необычными разделами. Теперь интим-услуги обзавелись категориями «вакцинированные» и «антикризисные». Все это сделано для тех мужчин, которые боятся заразиться коронавирусом от девушки по вызову или хотят получить удовольствие за небольшую цену в сложное время. «Как изменились цены? Никак. Девочки без постоянных клиентов выставляют цену 1000 рублей, но выходит все равно обычная сумма, потому что такая стоимость за экспресс-услугу», - сказала Валерия. Реклама антикризисных проституток в Новосибирске. Фото: Александр Кондратьев По данным сайта, где опубликованы анкеты «жриц любви», Валерия оказывает интим-услуги в Новосибирске мужчинам и девушкам любых возрастов за 3000 рублей, но и у неё стоит цена в 2000 тысячи рублей за экспресс. Девушка уточнила, что экспресс-услуга является новым видом в этой работе. Таким образом девушки привлекают постоянных клиентов за 30 минут, а если мужчине захочется провести больше времени с проституткой, то придется доплатить. Две проститутки из Новосибирска работают по скидке в 50% из-за кризиса в РФ. Фото: Александр Кондратьев Проанализировав пространство интернета, удалось выяснить, что девушки действительно стали занижать цены на 30-50%. Например, сейчас можно снять для себя сразу двух молодых девушек за 2800 рублей. Мужчины, которые пользуются такими услугами, утверждают, что раньше даже одну красивую девушку за такую цену трудно было найти где заказать. Всего на различных сайтах для вызова проституток удалось насчитать 718 VIP-девушек и 425 антикризисных. Самая дешевая цена за полноценную программу составляет 1000 рублей, а самая дорогая 10 000 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter