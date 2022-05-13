Эксгумировать покойников в Новосибирске разрешили без согласия госорганов

В Новосибирске разрешат проводить эксгумацию покойных без согласия госорганов. Городская мэрия обратилась в суд с заявлением для того, чтобы узаконить процедуру извлечения тела из места его захоронения.
Как рассказал руководитель департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин, сейчас желающих переехать из одного города в другой достаточно много. Большинство из новосибирцев хотят забрать тела родственников с собой, чтобы не бросать их заброшенные могилы на кладбище.
Ранее, чтобы забрать труп, были необходимы разрешения от правоохранителей или суда. Теперь же суд пошел навстречу мэрии и отменил согласие от МВД и суда, пишет «Сибкрай.ru». Такая процедура позволит обезопасить муниципалитет от обвинений или уголовного и административного наказания.
Напомним, ранее стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске. Труп новорожденной обнаружили работники полигона 6 мая 2022 года. Как тело мертвой девочки попало на мусорную свалку в Новосибирске - выяснили следователи.