Эксгумировать покойников в Новосибирске разрешили без согласия госорганов

Как рассказал руководитель департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин, сейчас желающих переехать из одного города в другой достаточно много. Большинство из новосибирцев хотят забрать тела родственников с собой, чтобы не бросать их заброшенные могилы на кладбище.