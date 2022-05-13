Эксгумировать покойников в Новосибирске разрешили без согласия госорганов

Эксгумировать покойников в Новосибирске разрешили без согласия госорганов
Эксгумировать покойников в Новосибирске разрешили без согласия госорганов
Сегодня, 12:31ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Суд разрешил мэрии Новосибирска эксгумировать тела покойных

Суд одобрил заявление мэрии об эксгумации тела без согласия госорганов, о чем сообщил 13 мая глава департамента предпринимательства мэрии.

В Новосибирске разрешат проводить эксгумацию покойных без согласия госорганов. Городская мэрия обратилась в суд с заявлением для того, чтобы узаконить процедуру извлечения тела из места его захоронения.

Как рассказал руководитель департамента инвестиций мэрии Виталий Витухин, сейчас желающих переехать из одного города в другой достаточно много. Большинство из новосибирцев хотят забрать тела родственников с собой, чтобы не бросать их заброшенные могилы на кладбище.

Ранее, чтобы забрать труп, были необходимы разрешения от правоохранителей или суда. Теперь же суд пошел навстречу мэрии и отменил согласие от МВД и суда, пишет «Сибкрай.ru». Такая процедура позволит обезопасить муниципалитет от обвинений или уголовного и административного наказания.

Напомним, ранее стало известно, как погиб младенец обнаруженный на мусорной свалке в Новосибирске. Труп новорожденной обнаружили работники полигона 6 мая 2022 года. Как тело мертвой девочки попало на мусорную свалку в Новосибирске - выяснили следователи.

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