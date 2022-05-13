Мужчина хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан

Мужчина хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан
Мужчина хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан
Сегодня, 12:56ОбществоФото: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Подозреваемый избил жителя другого региона и хотел скрыться в Казахстане, однако его задержали на границе Новосибирской области, передает ФСБ России по региону.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области, пограничники задержали мужчину, который хотел пройти через границу в Казахстан. При себе у задержанного не было документов.

Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности в 2020 году. Тогда он оскорбил полицейского и получил судебный штраф. В мае 2022 года он совершил еще одно преступление – избил жителя Алтайского края. После этого он хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан.

По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет заключения.

Материалы по теме:
2022последние новостисегодняНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы