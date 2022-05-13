Мужчина хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан

Подозреваемый избил жителя другого региона и хотел скрыться в Казахстане, однако его задержали на границе Новосибирской области, передает ФСБ России по региону.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Новосибирской области, пограничники задержали мужчину, который хотел пройти через границу в Казахстан. При себе у задержанного не было документов. Позже выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности в 2020 году. Тогда он оскорбил полицейского и получил судебный штраф. В мае 2022 года он совершил еще одно преступление – избил жителя Алтайского края. После этого он хотел сбежать через Новосибирскую область в Казахстан. По факту нарушения границы РФ возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет заключения.

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