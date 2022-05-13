«Мы диагнозы не ставим»: врачи-психиатр о скандале с пациентами частной клиники

Ранее три жительницы Новосибирска пожаловались на врача-психиатра частной клиники «Санталь», которая якобы поставила им неверные диагнозы из-за неудовлетворительного психического состояния. Девушки даже написали разгромный отзыв о докторе на Флампе. Ситуацию со свой стороны прокомментировала специалист больницы Ольга.

Пациентки рассказали, что не могли долгое время получить справки для допуска к работе и учебе. Напомним, одна из героинь планировала отучиться на фельдшера, другая – на швею, а третья работает младшим воспитателем в детском саду. Врач Ольга Шахраева пояснила, что женщины описали журналисту своё видение ситуации, на что они имели право и основание. Однако многое в этой истории не совпадает с реальностью. Например, один врач никак не может поставить пациенту такой серьезный диагноз, как «расстройство личности». «На самом деле, такого в клинике не происходило. Говоря о диагнозе - на профосмотре его никогда не ставят. Идет только проверка человека на профпригодность. Расстройство личности – это очень серьезный диагноз. Он ставится на врачебной комиссии. Один доктор не может на себя взять такую юридическую ответственность, ведь с ним человек будет идти по жизни. Если у медика есть затруднения при оценке состояния пациента, его отправляют к коллегам – у нас это клиника на улице Владимирской, где группа профессиональных врачей осматривает пациента, проводит тесты и много другое. Это сделано не с целью загонять человека, а только для объективной оценки. Все процедуры были для них бесплатны», - отметила специалист в разговоре с Atas.info. Со слов медика, также основанием для диагноза не являются шрамы на теле – это лишь констатация психического состояния пациента. В кабинете доктора оценивается только поведение методом наблюдения и беседы. «Существует алгоритм, по которому осматривают всех пациентов. Согласно закону 29N от 01.2021, врачи должны следовать инструкции во время медицинского осмотра пациента для допуска к определенной работе. В этом приказе есть противопоказания по всем группам заболеваний, включая психические. Если пациенты работают с людьми и детьми их обследуют тщательнее. Ведь от психической нестабильности могут пострадать другие. Вспомнить того же казанского стрелка – троих психиатров лишили права врачебной деятельность после этой трагедии. Если что-то случится, с разбирательствами придут к психиатру – ведь это он такое допустил. Нам нужно смотреть на всё беспристрастно», - рассказала Ольга Шахраева. В частной клинике «Санталь» объяснили, что многих пациентов отправляют на дополнительный осмотр в психиатрическую больницу №3 на улице Владимирской. Это обычный рабочий процесс. Кроме того, на учет пациентов в этой клинике не ставят, только в гос.психоневрологическом диспансере.

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