В Новосибирске отпразднуют 100-летие пионерии почти за 200 тысяч рублей

Основные траты на мероприятие распланированы на организацию – 100 тысяч рублей. Также 67 тысяч рублей уйдет на награды участникам и другие мелочи. 20 тысяч рублей – на специальные рубашки.
Организатор должен будет нанять ведущего, создать сценарий мероприятия и организовать концертное выступление профессиональных хореографических коллективов, а также музыкальной группы.
В стоимость входит и кофе-брейк для участников мероприятия (не менее 70) с сервировкой столов и по всем гигиеническим правилам и нормам.
Отметим, что 19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации нашей страны. В программе празднования имеются различные конкурсы, мастер-классы, концертная программа и многое другое.