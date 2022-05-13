В Новосибирске отпразднуют 100-летие пионерии почти за 200 тысяч рублей

В Новосибирске отпразднуют 100-летие пионерии почти за 200 тысяч рублей
В Новосибирске отпразднуют 100-летие пионерии почти за 200 тысяч рублей
Сегодня, 17:33ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В Новосибирске пройдет празднование 100-летия пионерии, на которое потратят 187 тысяч рублей. По данным сайта госзакупок, мероприятие будет устраивать «Агентство поддержки молодежных инициатив».

Основные траты на мероприятие распланированы на организацию – 100 тысяч рублей. Также 67 тысяч рублей уйдет на награды участникам и другие мелочи. 20 тысяч рублей – на специальные рубашки.

Организатор должен будет нанять ведущего, создать сценарий мероприятия и организовать концертное выступление профессиональных хореографических коллективов, а также музыкальной группы.

В стоимость входит и кофе-брейк для участников мероприятия (не менее 70) с сервировкой столов и по всем гигиеническим правилам и нормам.

Отметим, что 19 мая 2022 года исполняется 100 лет со дня создания пионерской организации нашей страны. В программе празднования имеются различные конкурсы, мастер-классы, концертная программа и многое другое.

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