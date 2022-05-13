В Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Фризен

В Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Фризен
В Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Фризен
Сегодня, 15:13ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Молодая девушка Евгения Фризен из села Филиппово в Новосибирской области без вести пропала 12 мая. О поиске сибирячки объявил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

О местонахождении 20-летней жительницы Ордынского района неизвестно уже сутки. Обеспокоенные близкие попросили помощи у волонтеров.

Приметы Евгении Фризен – рост 160, черные волосы, голубые глаза. В последний раз её видели одетой в джинсы, белую ветровку и красные кроссовки.

Напомним, ранее руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области рассказала Atas.info как вести себя детям, которые потерялись в городе или лесу. Также назвала число пропавших подростков и молодых людей на 2022 год в регионе.

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