В Новосибирской области пропала 20-летняя Евгения Фризен

О местонахождении 20-летней жительницы Ордынского района неизвестно уже сутки. Обеспокоенные близкие попросили помощи у волонтеров.
Приметы Евгении Фризен – рост 160, черные волосы, голубые глаза. В последний раз её видели одетой в джинсы, белую ветровку и красные кроссовки.
Напомним, ранее руководитель отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирской области рассказала Atas.info как вести себя детям, которые потерялись в городе или лесу. Также назвала число пропавших подростков и молодых людей на 2022 год в регионе.