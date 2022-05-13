Женщина возмутилась плавающими детьми в фонтанах Новосибирска

Женщина возмутилась плавающими детьми в фонтанах Новосибирска
Женщина возмутилась плавающими детьми в фонтанах Новосибирска
Сегодня, 10:17ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Жительница города пожаловалась на детей, которые плавали в фонтане у ГПНТБ без сопровождения родителей. Об этом она написала в группе «АСТ-54».

Жительница Новосибирска возмутилась поведением детей перед библиотекой на ГПНТБ в Октябрьском районе. В социальных сетях она рассказала, что школьники купались в городских фонтах без сопровождения взрослых. По ее словам, для малолетних детей это может быть опасным.

Добавим, что в Новосибирске сразу 20 городских фонтанов включили ко Дню Победы 9 Мая. Эти дни сопровождала летняя жара до +25 градусов. Температура в реке Обь не превышает и 10 градусов. Однако дети нашли другое развлечение – искупаться в фонтанах, что не понравилось одной из жительниц города.

С ее мнением согласилась лишь часть новосибирцев, сославшись на то, что это просто некрасиво и фонтаны созданы лишь для любования, но никак не для купания. Также некоторые городские жители добавили, что если бы взрослый человек залез в фонтан, его бы задержали полицейские, но почему детям все позволено – остается вопросом.

Однако большинство горожан не согласились с женщиной и сослались на детство, которое было у каждого человека. По словам комментаторов, они всю жизнь купались в фонтанах и никто никогда не жаловался.

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