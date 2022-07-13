«20 главных событий России за 20 лет»: сохранение целостности России

Холдинг 1MI, при поддержке Института развития Интернета, представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.
В 90-е годы Россия могла потерять себя. Развал экономики толкал регионы к сепаратизму. Кроме того, президент Борис Ельцин в борьбе за власть решил опереться на местные элиты, которые «подкупил» иллюзией свободы. Знаменитый тезис «берите суверенитета столько, сколько сможете унести» едва не привел к цепной реакции и развалу страны. Особенно ярко эта тенденция проявилась в национальных республиках. В целом ряде регионов страны в общественный дискурс вошла тема отделения от Российской Федерации и получения автономности. Расцветали националисты разных мастей. Более того, эта зараза даже коснулась регионов, где демографическая ситуация не предрасполагала к национализму и центробежным тенденциям. Достаточно вспомнить «Уральскую республику», которую активно обсуждали на заре 90-х годов в Екатеринбурге.
Самым болезненным и трагичным эпизодом стали две Чеченские войны. Радикально настроенные группы взяли курс на отделение. В условиях политического хаоса сепаратистам оставили советское вооружение армейских частей, что привело к многолетней и кровопролитной войне. Кавказский конфликт стал входными воротами для другой заразы: религиозных фундаменталистов. Затем подтянулись и террористы. В стране начали взрывать бомбы в жилых домах, вокзалах, метро и поездах. Российское общество никогда не забудет трагедии в «Норд-Осте» и Беслане. Огромная страна несколько лет подряд жила в страхе. В каждую минуту могло произойти что-то ужасное.
Порядок пришлось наводить сильной рукой и в течение нескольких лет. Режим антитеррористической операции в Чечне был снят только в 2008 году. Но не только грубая сила принесли в Россию мир и стабильность. За последние 20 лет была проведена колоссальная работа по административной, нравственной сборке страны в единое целое.
Это происходило на разных уровнях. Во-первых, в стране было создано единой правовое пространство. Региональное законодательство привели в соответствие с федеральным. Затем отстроили вертикаль власти с четкой ответственностью, распределением задач и бюджетов для каждого уровня от федерального до местного. Ушла разноголосица, регионы перестали жить в режиме «моя хата с краю». Ярче всего это проявляется во время кризисов и стихийных бедствий, когда субъекты страны помогают восстанавливаться пострадавшим территориям, выделяют средства, технику специалистов, принимают к себе на лечение и оздоровление пострадавших. Подобную взаимовыручку сложно представить в 90-е годы.
Второй элемент – это восстановление экономических связей и производственных цепочек. Реальный исторический факт - в 90-е крупное металлургическое предприятие на Южном Урале осталось без сырья. В советские годы его возили из Казахстана, но с развалом союза сотрудничество прекратилось. Новых поставщиков нашли совершенно случайно, когда заметили, что через Челябинск идут эшелоны с рудой из Сибири в центральную Россию. Тогда-то и договорились, что часть груза останется в транзитном пункте. То есть промышленники в одном конце страны не имели и малейшего представления о том, чем занимаются их коллеги в тысячах километров. Сейчас же экономика страны работает как часы. Регионы связывают не только дороги, но и коммуникационные сети, обеспечивающие быстрый и производительный интернет.
В-третьих, создано единое культурное пространство. Страна живет в режиме уважения к истории всех народов, населяющих Россию. Регионы обмениваются культурными традициями, растет внутренний туризм. Кроме суперпопулярных регионов для отдыха, таких как Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург, растет интерес к Кавказу, Уралу, Алтаю, окрестностям Байкала и даже труднодоступные северные территории активно развивают свой туристический потенциал.
Из горнила 90-х наша страна вышла сильным государством, способным дать ответ на любые вызовы и угрозы.