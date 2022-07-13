«20 главных событий России за 20 лет»: сохранение целостности России

Второй элемент – это восстановление экономических связей и производственных цепочек. Реальный исторический факт - в 90-е крупное металлургическое предприятие на Южном Урале осталось без сырья. В советские годы его возили из Казахстана, но с развалом союза сотрудничество прекратилось. Новых поставщиков нашли совершенно случайно, когда заметили, что через Челябинск идут эшелоны с рудой из Сибири в центральную Россию. Тогда-то и договорились, что часть груза останется в транзитном пункте. То есть промышленники в одном конце страны не имели и малейшего представления о том, чем занимаются их коллеги в тысячах километров. Сейчас же экономика страны работает как часы. Регионы связывают не только дороги, но и коммуникационные сети, обеспечивающие быстрый и производительный интернет.