Более 94 тысяч детей отдохнули почти за половину лета в Новосибирской области

Детские оздоровительные лагеря в 2022 году пользуются популярностью у детей в Новосибирской области – их посетили уже более 94 тысяч ребят, но до конца лета там побывает еще более 20 тысяч детей. Информацию предоставили в пресс-службе правительства региона.

Вопросы обеспечения безопасности детей в летний период, организации отдыха – на особом контроле Правительства Новосибирской области. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил условия для отдыха в детском лагере «Морской залив», где отдыхают дети из Луганской Народной Республики – там имеется свой медицинский блок, игровой зал, сенсорная комната и другие интересные оздоровительные объекты. В скором времени в лагере хотят построить бассейн и спортивный комплекс, чтобы помогать детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Сегодня в лагерях отдыхают более восьми тысяч детей. С начала летней оздоровительной кампании уже отдохнули более 94 тысяч из запланированных 115 тысяч. Больше всего детей приезжает на областные профильные смены – таких проведено 28 смен, а запланировано 45 по разным направлениям. При этом увеличено количество смен патриотической направленности.

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