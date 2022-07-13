Более 94 тысяч детей отдохнули почти за половину лета в Новосибирской области

Вопросы обеспечения безопасности детей в летний период, организации отдыха – на особом контроле Правительства Новосибирской области.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил условия для отдыха в детском лагере «Морской залив», где отдыхают дети из Луганской Народной Республики – там имеется свой медицинский блок, игровой зал, сенсорная комната и другие интересные оздоровительные объекты.
В скором времени в лагере хотят построить бассейн и спортивный комплекс, чтобы помогать детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Сегодня в лагерях отдыхают более восьми тысяч детей. С начала летней оздоровительной кампании уже отдохнули более 94 тысяч из запланированных 115 тысяч.
Больше всего детей приезжает на областные профильные смены – таких проведено 28 смен, а запланировано 45 по разным направлениям. При этом увеличено количество смен патриотической направленности.