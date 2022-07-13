Магазины «Л’Этуаль» открыли продажу вибраторов в Новосибирске

Российская торговая сеть по продаже косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» запустила в продажу вибраторы и другие игрушки для взрослых в Новосибирске. Редакции Atas.info подтвердили эту информацию в одной из торговых точек.

Напомним, что в социальных сетях начали распространяться видеозаписи с выставленными на прилавки сексуальные игрушки, куда могли даже подойти дети и внимательно рассмотреть все, а выбор действительно велик – вибраторы, фаллоимитаторы, эрекционные кольца, мастурбаторы и другое. «Все это полное вранье, мы ничего не выставляли на прилавок. Если в Краснодаре администратор намудрил что-то, то это их проблема – мы адекватные и ничего не выставляем на показ детям. Более того, мы даже сами этого всего не видим», - сказала Марина Безверхая, которая работает в «Л'Этуаль». В настоящее время можно заказать себе интимную игрушку на официальном сайте. Цены действительно небольшие, есть игрушки и по 800 рублей, но можно и профессиональную себе прикупить за 14 тысяч рублей.

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