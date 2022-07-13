Молодым аграриям Новосибирской области повысят «подъемные» в 2,5 раза

Молодым аграриям Новосибирской области повысят «подъемные» в 2,5 раза
Молодым аграриям Новосибирской области повысят «подъемные» в 2,5 раза
Вчера, 14:19ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрены на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Повысить региональные «подъемные» при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддерживать финансово перспективных студентов и увеличить число мест для «целевого» обучения, усилить профориентацию школьников, создать единую региональную базу вакансий в сельском хозяйстве – меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрены на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области

Заместитель Председателя Правительства региона – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко напомнил, что для привлечения молодежи в аграрные учебные заведения и трудоустройства выпускников в Новосибирской области с 2020 года существенно увеличены региональные «подъемные» выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов. Но и этого крайне мало в современных условиях – признали все участники дискуссии.

«Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей, – сообщил Евгений Лещенко. – Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя».

Обязательство отработать при этом ряд лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется здесь работать.

Недостаток специалистов, по-прежнему, ощутим для многих сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, и тема кадров вызвала острую дискуссию на заседании совета. Руководители сельхозпредприятий обозначили основные сложности и поделились опытом, а эксперты со стороны образовательной системы и органов власти – рассказали о новых возможностях и решениях в сфере подготовки и закрепления кадров на селе.

Министр подчеркнул, что на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами – на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.

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