Молодым аграриям Новосибирской области повысят «подъемные» в 2,5 раза

«Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей, – сообщил Евгений Лещенко. – Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя».