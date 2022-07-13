Молодым аграриям Новосибирской области повысят «подъемные» в 2,5 раза

Повысить региональные «подъемные» при трудоустройстве выпускников аграрного профиля, поддерживать финансово перспективных студентов и увеличить число мест для «целевого» обучения, усилить профориентацию школьников, создать единую региональную базу вакансий в сельском хозяйстве – меры развития кадрового потенциала АПК рассмотрены на заседании общественного совета при министерстве сельского хозяйства Новосибирской области
Заместитель Председателя Правительства региона – министр сельского хозяйства Евгений Лещенко напомнил, что для привлечения молодежи в аграрные учебные заведения и трудоустройства выпускников в Новосибирской области с 2020 года существенно увеличены региональные «подъемные» выплаты молодым специалистам: до 150 тысяч рублей тем, кто окончил среднее профессиональное заведение, до 200 тысяч – выпускникам вузов. Но и этого крайне мало в современных условиях – признали все участники дискуссии.
«Сейчас прорабатывается возможность увеличения в нашей области единовременных выплат до 500 тысяч рублей, – сообщил Евгений Лещенко. – Но для того, чтобы эти выплаты действительно привлекали молодых специалистов аграрного профиля на село, суммы необходимо поднимать еще больше – аналогично с программами «Земский доктор» и «Земский учитель», ведь ветеринары, зоотехники, инженеры, агрономы также востребованы в сельской местности, как и врачи, и учителя».
Обязательство отработать при этом ряд лет в хозяйстве позволит рассчитывать на то, что молодой специалист закрепится в селе, обзаведется жильем и семьей, останется здесь работать.
Недостаток специалистов, по-прежнему, ощутим для многих сельхозорганизаций и фермерских хозяйств, и тема кадров вызвала острую дискуссию на заседании совета. Руководители сельхозпредприятий обозначили основные сложности и поделились опытом, а эксперты со стороны образовательной системы и органов власти – рассказали о новых возможностях и решениях в сфере подготовки и закрепления кадров на селе.
Министр подчеркнул, что на 2022 год областные власти определили в качестве приоритетной цели повышение обеспеченности сельского хозяйства кадрами – на уровне управленческих решений выполнению этой задачи будет способствовать создание отраслевого совета по вопросам подготовки кадров, а также разработка стратегии развития кадрового обеспечения АПК Новосибирской области на период до 2030 года.