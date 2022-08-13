Фестиваль фейерверков в Москве 13-14 августа 2022: программа салютов, Баста и Градусы

Зрелищный салют увидят гости и жители Москвы в Братеевском каскадном парке 13 и 14 августа 2022 года. Там соберутся 8 команд из самых лучших пиротехников мира, которые запустят в небо над столицей десятки фейерверков.

Программа фестиваля фейерверков в Москве в эти выходные: Фестиваль в 2022 году посвятили народному искусству и культурному наследию России. Зрителей ждут спортивные турниры, игры, концерты, а также залпы салютов и яркие иллюминации. В субботу, 13 августа, гости столицы и жители могут прийти в парк к 14:00 и начать веселье до позднего вечера. Для них после 20:00 будут выступать первые хедлайнеры фестиваля – знаменитая группа «Градусы». Фото: pyrofest.ru Пиротехники начнут свое выступление в 21:00. Они обещают по запланированному сценарию запустить в воздух яркие огни, а у сцены будет извергаться пламя. Ещё несколько команд покажут свою мастерство в пиротехнике с 22:05 до 23:00. В воскресенье, 14 августа, на главную сцену парка выйдет любимчик миллионов Баста. Его концерт начнется в 19:30 по мск. Уже в 21:00 снова запустят салюты, которые повторятся под конец праздника в 22:05. К слову, постановщиком сего действа выступит в этом году один из самых известных режиссеров в России Илья Авербух. Фото: pyrofest.ru Детские программы на фестивале: В дневное время в парке будет множество площадок для детских забав. А ещё и театральные представления. Расписание читайте ниже: 14:15 - 15:00, с 16:00 - 16:45 и 18:00 - 18:45 «Игрушки» - интерактивное шоу гигантских дымковских игрушек 15:00 - 15:45, с 17:00 - 17:45 Детское представление «Тайна острова сокровищ». Фото: pyrofest.ru С 14:00 по 19:00 пройдут мастер-классы по валянию валенок, созданию воздушного змея, кукл-оберегов и многое другое. Ребята смогут поиграть в настольные игры, также по желанию им нанесут аквагрим. С 14:00 по 14:45 пройдет зарядка с Ильей Авербухом (14 августа). А с 18:00 по 18:45 - Мастер-класс по танцам.

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