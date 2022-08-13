Фестиваль фейерверков в Москве 2022: где смотреть онлайн 13-14 августа

Восемь мировых пиротехнических команд будут бороться за звание лучшего не протяжении двух дней – там будут и другие развлечения для детей и взрослых, а также концерт группы «Градусы» и Басты.
В этом году фестиваль будет посвящен традициям, обычаям и искусству народов России. Все это будет отражено в элементах шоу.
13 августа:
14 августа:
По традиции фестиваль показывает официальный сайт столицы России: mos.ru, но также по телевизору два года назад трансляции проводили Россия-1 и другие телеканалы.