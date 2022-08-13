Фестиваль фейерверков в Москве 2022: где смотреть онлайн 13-14 августа

Седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт 13 и 14 августа 2022 года в Братеевском каскадном парке Москвы. Где смотреть онлайн из Новосибирска, во сколько покажут салют – в материале Atas.info.

Восемь мировых пиротехнических команд будут бороться за звание лучшего не протяжении двух дней – там будут и другие развлечения для детей и взрослых, а также концерт группы «Градусы» и Басты. В этом году фестиваль будет посвящен традициям, обычаям и искусству народов России. Все это будет отражено в элементах шоу. Программа Фестиваля фейерверков в Москве 2022 года: 13 августа: 14:00 – 19:30 – дневная программа;

20:00 – 20:45 – выступление группы «Градусы»;

21:00 – 23:00 – пиротехническое шоу и вечернее театрализованное представление. 14 августа: 14:00 – 19:00 – дневная программа;

19:30 – 20:30 – выступление Басты;

21:00 – 23:00 – пиротехническое шоу и вечернее театрализованное представление, объявление результатов пиротехнического соревнования. Где посмотреть онлайн трансляцию Фестиваля фейерверков в Москве 2022 по телевизору, в социальных сетях и на сайтах: По традиции фестиваль показывает официальный сайт столицы России: mos.ru, но также по телевизору два года назад трансляции проводили Россия-1 и другие телеканалы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter