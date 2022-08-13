Фестиваль фейерверков в Москве 2022: где смотреть онлайн 13-14 августа

Фестиваль фейерверков в Москве 2022: где смотреть онлайн 13-14 августа
Фестиваль фейерверков в Москве 2022: где смотреть онлайн 13-14 августа
Сегодня, 10:12ОбществоАлександр КондратьевФото: Pxhere
Седьмой Международный фестиваль фейерверков «Ростех» пройдёт 13 и 14 августа 2022 года в Братеевском каскадном парке Москвы. Где смотреть онлайн из Новосибирска, во сколько покажут салют – в материале Atas.info.

Восемь мировых пиротехнических команд будут бороться за звание лучшего не протяжении двух дней – там будут и другие развлечения для детей и взрослых, а также концерт группы «Градусы» и Басты.

В этом году фестиваль будет посвящен традициям, обычаям и искусству народов России. Все это будет отражено в элементах шоу.

Программа Фестиваля фейерверков в Москве 2022 года:

13 августа:

  • 14:00 – 19:30 – дневная программа;
  • 20:00 – 20:45 – выступление группы «Градусы»;
  • 21:00 – 23:00 – пиротехническое шоу и вечернее театрализованное представление.

14 августа:

  • 14:00 – 19:00 – дневная программа;
  • 19:30 – 20:30 – выступление Басты;
  • 21:00 – 23:00 – пиротехническое шоу и вечернее театрализованное представление, объявление результатов пиротехнического соревнования.

Где посмотреть онлайн трансляцию Фестиваля фейерверков в Москве 2022 по телевизору, в социальных сетях и на сайтах:

По традиции фестиваль показывает официальный сайт столицы России: mos.ru, но также по телевизору два года назад трансляции проводили Россия-1 и другие телеканалы.

Материалы по теме:
салютпраздникфестивальфейерверк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы