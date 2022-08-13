Искитим День города 2022 салют: где и во сколько начало 13 августа

Искитим День города 2022 салют: где и во сколько начало 13 августа
Искитим День города 2022 салют: где и во сколько начало 13 августа
Сегодня, 08:00ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Два салюта прогремят в Искитиме под Новосибирском на 305-летний юбилей города 13 августа 2022. Рассказываем, где и во сколько смотреть залпы.

Где смотреть самый крупный салют в Искитиме на День города-2022:

Самый крупный фейерверк запустят в небо из центра города. Это произойдет после концертов знаменитых кавер-групп. Уже известно, что жителей и гостей райцентра своими выступлениями порадуют музыканты «Mens Band», «X+Files» и Театр танца Сергея Булыгина (г. Новосибирск). А главными звездами праздника станет Диско-Хаус Оркестр «Offbeat Orchestra» из Москвы.

Концерты начнутся в 19:30 по новосибирскому времени. Завершаться в 22:30. Сразу после над городом прогремят залпы салютов.

Где ещё будут залпы салютов в Искитиме:

Юбилей своего любимого города отпразднуют со всеми также жители микрорайона «Ложок». Примерно в это же время на сцене перед ДК «Октябрь» выступит местная кавер-группа «Энергия». После прогремят фейерверки – в 22:30.

Вспоминаем, как отпраздновали в этом году День города Новосибирска – в Искитиме будет не хуже:

Напомним, 26 июня 2022 года свой День Рождения отметила столица Сибири – Новосибирск. Сибирякам показали зрелищные салюты из трех разных точек в городе.

Главной площадкой стала Михайловская набережная, где выступили звезды «Муз ТВ» - группа «Рефлекс», Анатолий Цой и Гузель Хасанова. Их концерт завершили шикарным, длительным салютом.

Также шоу фейерверков одновременно состоялось в Саду Кирова в Ленинского районе мегаполиса. А жители Академгородка порадовали торжествами и залпами иллюминаций с улицы Кутателадзе.

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