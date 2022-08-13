Международный конкурс войсковых разведчиков стартовал в Новосибирске

Международный конкурс "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр-2022 начался в Новосибирске. В нем принимают участие бойцы из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии и Зимбабве

В субботу, 13 августа, на плацу Новосибирского высшего военного командного училища прошла торжественная церемония открытия международного конкурса "Отличники войсковой разведки. В нем принимают участие команды из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Зимбабве. Кроме того, вне зачета в конкурсе участвует команда курсантов военного института, приехавших в Новосибирск на обучение из Республики Камерун, Республики Таджикистан, Буркина-Фасо, Республики Мозамбик, Королевства Эсватини, Республики Мали, Лаосской Демократической Республики. VЕГА: стало известно, как назовут именной батальон из Новосибирской области В ходе конкурса, который проходит под Новосибирском уже в восьмой раз, бойцам предстоит преодолеть "тропу разведчика", форсировать водные преграды, совершать марш-броски, выполнять упражнения стрельб из различного вида стрелкового оружия, демонстрировать навыки вождения боевых машин. Все мероприятия будут проходить в условиях, приближенным к боевым, сообщили в пресс-центре Армейских международных игр – 2022.

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