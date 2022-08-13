Самолет "Судного дня" Ил-80 приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево вечером 12 августа приземлился лайнер Ил-80, который называют "самолетом Судного дня". Такое название воздушное судно, созданное в СССР, получило потому, что его предназначение – эвакуация высшего руководства страны и координация боевых действий в случае начала ядерной войны.
Как отметили очевидцы, полет этой крылатой машины сопровождается очень сильным шумом. Предположительно, прибытие Ил-80 в Новосибирск связано с подготовкой к проведению выставки "Армия-2022". Она пройдет на военном аэродроме Толмачево с 19 по 21 августа.