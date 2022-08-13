В Новосибирске депутат поздравил людей с Днем физкультурника и рухнул с велосипеда

В Новосибирске депутат поздравил людей с Днем физкультурника и рухнул с велосипеда

В Новосибирске депутат поздравил людей с Днем физкультурника и рухнул с велосипеда

Сегодня, 17:34
Общество
Фото: vk.com/sergey_konko
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько поздравил избирателей с Днем физкультурника. Текст поздравления Конько сопроводил видео своего падения с велосипеда. Подписчики в соцсетях оценили самоиронию

Депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько с юмором подошел к поздравлению избирателей с Днем физкультурника, который в 2022 году в России отмечают 13 августа.

"Спортсменов, любителей спорта и всех желающих им заниматься, поздравляю с праздником! Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде. А какие виды спорта предпочитаете вы?", - написал Конько на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". К посту прикреплено видео, на котором видно, как депутат едет на велосипеде, не держась на руль руками, успевает произнести "С добрым утром", после чего теряет равновесие и падает.

Видео:vk.com/sergey_konko

"За умение посмеяться над собой лайк!", - пишет в комментариях Рамиля Салакова.

"Наш российский Джо Байден. Всех с праздником", - иронизирует Юлия Егорова.

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