Депутат Горсовета выложил видео из разрушенной Волновахи

- Это всё уроды были, - не скрывает эмоций мужчина. - Жить не хотелось... Там страшные вещи были, на танках подъезжали, расстреливали дома, уезжали, а потом опять через время подъезжали хохлы и расстреливали. Это ужас, это твари. Хлопцы, вы даже не представялете.
Эта история одна из многих, которые выслушал Ростислав Антонов за время пребывания на освобожденных территориях. Но записать удалось не все.
- Съездил в недавно освобожденное Гранитное, - рассказывает Ростислав в телеграм-канале. - Попытался записать интервью, но на камеру никто не согласился говорить. Люди такого ужаса насмотрелись, что делиться этим с журналистами просто не готовы. Есть ещё одна причина - неуверенность в том, что больше они с этим ужасом не столкнуться.
Ранее мы сообщали о том, что новосибирские депутаты отправились спасать людей в Луганске в качестве медиков. Среди них и депутат Государственной Думы Олег Иванинский.