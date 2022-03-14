Депутат Горсовета выложил видео из разрушенной Волновахи

Депутат Горсовета выложил видео из разрушенной Волновахи
Депутат Горсовета выложил видео из разрушенной Волновахи
Сегодня, 09:02ОбществоФото: скриншот телеграм-канала Ростислава Антонова
Плачущий пожилой мужчина провел экскурсию по своему дому и рассказал, что пережили жители в оккупированной неонацистами Волновахе.

- Это всё уроды были, - не скрывает эмоций мужчина. - Жить не хотелось... Там страшные вещи были, на танках подъезжали, расстреливали дома, уезжали, а потом опять через время подъезжали хохлы и расстреливали. Это ужас, это твари. Хлопцы, вы даже не представялете.

Эта история одна из многих, которые выслушал Ростислав Антонов за время пребывания на освобожденных территориях. Но записать удалось не все.

- Съездил в недавно освобожденное Гранитное, - рассказывает Ростислав в телеграм-канале. - Попытался записать интервью, но на камеру никто не согласился говорить. Люди такого ужаса насмотрелись, что делиться этим с журналистами просто не готовы. Есть ещё одна причина - неуверенность в том, что больше они с этим ужасом не столкнуться.

Ранее мы сообщали о том, что новосибирские депутаты отправились спасать людей в Луганске в качестве медиков. Среди них и депутат Государственной Думы Олег Иванинский.

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