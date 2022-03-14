Депутат Горсовета выложил видео из разрушенной Волновахи

- Съездил в недавно освобожденное Гранитное, - рассказывает Ростислав в телеграм-канале. - Попытался записать интервью, но на камеру никто не согласился говорить. Люди такого ужаса насмотрелись, что делиться этим с журналистами просто не готовы. Есть ещё одна причина - неуверенность в том, что больше они с этим ужасом не столкнуться.