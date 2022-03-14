Импортные корма перестали продавать в зоомагазинах в Новосибирске

Цена на корм Grandorf совместного производства Бельгии и Италии выросла почти в два раза. Заводчица рассказала, что раньше покупала в зоомагазине «Мокрый нос» 400 граммовую пачку корму за 650-700 рублей, а сегодня ей обходится такая же пачка в 1 200 рублей.