Импортные корма перестали продавать в зоомагазинах в Новосибирске

Импортные корма перестали продавать в зоомагазинах в Новосибирске
Импортные корма перестали продавать в зоомагазинах в Новосибирске
Сегодня, 17:59ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Сотрудники зоомагазинов подтвердили дефицит западных кормов в магазинах Новосибирска и повышение цены

Импортные товары для животных перестали продавать в магазинах Новосибирска. При этом оставшиеся корма резко выросли в цене.

Владельцы домашних животных заметили, что импортные корма в Новосибирске значительно выросли в цене, а также их мало осталось на полках магазинов.

Цена на корм Grandorf совместного производства Бельгии и Италии выросла почти в два раза. Заводчица рассказала, что раньше покупала в зоомагазине «Мокрый нос» 400 граммовую пачку корму за 650-700 рублей, а сегодня ей обходится такая же пачка в 1 200 рублей.

При этом в зоомагазинах остались единицы европейских кормов – на них появился дефицит.

Работники торговых точек тоже подтвердили исчезновение из ассортимента иностранных кормов. Цены в магазинах выросли из-за проблем с поставками из Европы, сообщает Сиб.фм.

Напомним, что запасы продуктов в Новосибирской области сформированы на 24 дня. Сейчас имеется в наличии 600 тонн сахара. В ближайшие дни поступят еще 400 тонн.

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