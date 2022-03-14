Импортные корма перестали продавать в зоомагазинах в Новосибирске

Импортные товары для животных перестали продавать в магазинах Новосибирска. При этом оставшиеся корма резко выросли в цене.
Владельцы домашних животных заметили, что импортные корма в Новосибирске значительно выросли в цене, а также их мало осталось на полках магазинов.
Цена на корм Grandorf совместного производства Бельгии и Италии выросла почти в два раза. Заводчица рассказала, что раньше покупала в зоомагазине «Мокрый нос» 400 граммовую пачку корму за 650-700 рублей, а сегодня ей обходится такая же пачка в 1 200 рублей.
При этом в зоомагазинах остались единицы европейских кормов – на них появился дефицит.
Работники торговых точек тоже подтвердили исчезновение из ассортимента иностранных кормов. Цены в магазинах выросли из-за проблем с поставками из Европы, сообщает Сиб.фм.
Напомним, что запасы продуктов в Новосибирской области сформированы на 24 дня. Сейчас имеется в наличии 600 тонн сахара. В ближайшие дни поступят еще 400 тонн.