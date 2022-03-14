Какого числа День Земли 2022 и что значит этот праздник

День Земли – это международный праздник, который отмечают во всем мире 20 марта по инициативе ООН

В календаре международных праздников День Земли отмечен два раза – 20 марта к Дню весеннего равноденствия, 22 апреля – экологической направленности. Организация Объединенных Наций официально утвердила этот праздник еще в 1971 году. 20 марта было выбрано не случайно – этот день выпадает на весеннее равноденствие, когда солнце пересекает экватор и переходит из южного полушария земли в северное, а день сравнивается с ночью по продолжительности. Основателем этого праздничного дня принято считать американского общественного деятеля Джона Мортона, который в 1940-х годах создал компанию по посадке растений. Спустя некоторое время он стал секретарем территории Небраска, а в 1972 году предложил сделать праздник, который будет посвящен озеленению Земли. Так получилось, что это не просто праздник, это всемирное движение гражданских инициатив в защиту планеты как общего глобального дома. В это время проводится большое количество акций, мероприятий, которые посвящены озеленению. Напомним, что День весеннего равноденствия у предков ассоциировался с приходом настоящей и теплой весны. Точная дата и время в этом году – в материале Atas.info.

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