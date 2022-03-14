Новосибирский депутат Иванинский рассказал о храбрости медиков Луганска

14 марта на своей странице в соцсети он опубликовал пост о посещении Луганского центра реабилитации инвалидов. По словам депутата, сотрудники центра, несмотря на боевые действия за стенами медучреждения, каждый день приходят на работу, чтобы помогать своим пациентам. У них нет возможности переехать в безопасное место. Иванинский называет своих коллег-медиков героями. Он считает, что они сделали все, чтобы центр продолжал работать.