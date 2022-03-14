Новосибирский депутат Иванинский рассказал о храбрости медиков Луганска

Новосибирский депутат Иванинский рассказал о храбрости медиков Луганска
Новосибирский депутат Иванинский рассказал о храбрости медиков Луганска
Сегодня, 09:00ОбществоФото: Олег Иванинский / ВКонтакте
На своей странице в соцсети Иванинский рассказывает о своей поездке.

Депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Олег Иванинский сообщил о своей волонтерской работе на территории Луганской области, куда он отправился после объявления о спецоперации в Украине.

Напомним, депутат ранее возглавлял новосибирский онкодиспансер. Как волонтер он решил отправиться в Луганск, чтобы оказать посильную помощь местным медикам. Вместе с ним уехал фельдшер горполиклиники №27 Владислав Люмин.

14 марта на своей странице в соцсети он опубликовал пост о посещении Луганского центра реабилитации инвалидов. По словам депутата, сотрудники центра, несмотря на боевые действия за стенами медучреждения, каждый день приходят на работу, чтобы помогать своим пациентам. У них нет возможности переехать в безопасное место. Иванинский называет своих коллег-медиков героями. Он считает, что они сделали все, чтобы центр продолжал работать.

«Они постарались сохранить центр в рабочем состоянии, есть необходимое реабилитационное оборудование, но самое главное есть желание помогать тем, кто уже себе не может помочь», - пишет депутат.

Ранее в Донецк отправился депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов.

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