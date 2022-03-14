Первое утро без Instagram – сколько подписчиков было у соцсети, закрытой в России

В России полностью заблокировали Instagram

Утром 14 марта 2022 года на территории России перестал работать Instagram. Одну из популярных социальных сетей заблокировали для десятков миллионов пользователей по решению Роскомнадзора.

По данным ведомства компания Meta, владеющая Инстаграмом, разрешила пользователям из некоторых стран размещать посты с призывами к насилию против российских военных. Также под блокировку попал Facebook в России. Владельцев аккаунтов сервис GlobalCheck предупредил об ограничении доступа в Instagram ещё 12 марта. Россиянам дали 48 часов на перенос своих фотографий и видео из соцсети, а также на «попрощаться» с подписчиками. Уже вечером 13 марта ресурс был отключён на территории некоторых регионов Сибири. В 00:00 14 марта Instagram перестал работать по всей стране. Отметим, в России аудитория Инстаграма насчитывала около 65 миллионов пользователей. Платформа являлась источником доходов для многих российских знаменитостей и блогеров. К слову, по данным статистов, Россия входила в топ-5 стран с самым большим количеством пользователей Instagram. В социальную сеть ежедневно заходили 60 % всех владельцев профиля.

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