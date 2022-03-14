Первое утро без Instagram – сколько подписчиков было у соцсети, закрытой в России

По данным ведомства компания Meta, владеющая Инстаграмом, разрешила пользователям из некоторых стран размещать посты с призывами к насилию против российских военных. Также под блокировку попал Facebook в России.
Владельцев аккаунтов сервис GlobalCheck предупредил об ограничении доступа в Instagram ещё 12 марта. Россиянам дали 48 часов на перенос своих фотографий и видео из соцсети, а также на «попрощаться» с подписчиками.
Уже вечером 13 марта ресурс был отключён на территории некоторых регионов Сибири. В 00:00 14 марта Instagram перестал работать по всей стране.
Отметим, в России аудитория Инстаграма насчитывала около 65 миллионов пользователей. Платформа являлась источником доходов для многих российских знаменитостей и блогеров.
К слову, по данным статистов, Россия входила в топ-5 стран с самым большим количеством пользователей Instagram. В социальную сеть ежедневно заходили 60 % всех владельцев профиля.