Весеннее равноденствие в марте 2022 – точная дата и время

День весеннего равноденствия у предков ассоциировался с приходом настоящей и теплой весны. Точная дата и время в этом году – в материале Atas.info

Равноденствие — это когда солнце пересекает экватор и переходит из южного полушария земли в северное, а день сравнивается с ночью по продолжительности. Начиная со следующего дня можно будет заметить, как ночи становятся короче, а день длиннее. Когда будет весеннее равноденствие в 2022 году: ежегодно дата и часы меняются в зависимости от положения солнца и земли. В этом году событие приходится на воскресенье, 20 марта, в 15:32. Многие считают этот день очень магическим, а после захода солнца девушки часто любили гадать на желания. Нужно было только зажечь свечу и расслабиться, а затем представлять то, о чем мечтаешь. Однако просить нужно то, что не будет приносить никому вреда, а также действительно желать это больше всего. Предки считали, что в весеннее равноденствие нужно избегать негативных моментов и провести этот день без ссор. «​​Я проводила ритуалы только в летнее равноденствие – на Ивана Купала собирались женским кругом. А в весеннее и зимнее просто можно создавать намерение на будущее, прописывать желания, погружаться в практики и медитации», - сказала Мария Овчинникова, которая увлекается ритуалами. Она уточнила, что если человек, не вникающий в эти темы, увидит информацию про этот день, сделает ритуал или просто загадает желание, то не факт что сбудется «Если у него, допустим, внутри есть блоки - деструктивные программы (злость, обида, гнев, апатия, раздражение и прочее), то нужно быть уже на одной волне с пространством, со вселенной (космосом), а этот процесс длительный и в первую очередь начинать нужно с очищения. Поэтому многие удивляются « почему мои желания не исполняются», - сказала эксперт. Напомним, что синоптики передают постепенное потепление в Новосибирской области на текущей неделе. В конце месяца ожидаются плюсовые температуры.

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