АСИ окажет поддержку авторам лучших проектов по развитию технологий и соцсферы Агент

АСИ окажет поддержку авторам лучших проектов по развитию технологий и соцсферы Агент
АСИ окажет поддержку авторам лучших проектов по развитию технологий и соцсферы Агент
Сегодня, 21:07ОбществоФото: pxhere.com
Агентство стратегических инициатив объявило о старте конкурсного отбора по четырем основным направлениям. 

Первое из конкурсных направлений – “Качество жизни” – включает в себя предложения на тему развития партнерства государства, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) для решения социальных задач и создания условий для улучшения качества и продолжительности жизни населения. Второе направление – “Технологии” – объединяет проекты, призванные развивать ключевые отрасли экономики, а также обеспечивать рост в промышленности, IT и телекоммуникациях, транспорте и ряде других отраслей. Проекты по третьему направлению – “Актуальные навыки” – ориентированы на подготовку кадров по различным профилям, а также на внедрение новых форм занятости и самореализации граждан. И, наконец, четвертое направление – “Предпринимательство” – предполагает реализацию инициатив, направленных на повышение уровня кооперации предпринимателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса.

Авторы выбранных проектов получат серьезные преимущества. В их числе – помощь в преодолении административных барьеров, поддержка в выстраивании коммуникаций с властями и государственными компаниями, содействие в поиске партнеров и инвесторов, а также возможность стать участником акселераторов экосистемы АСИ и партнеров.

Подать проект можно до 30 июня 2022 года по ссылке.

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