АСИ окажет поддержку авторам лучших проектов по развитию технологий и соцсферы Агент

Первое из конкурсных направлений – “Качество жизни” – включает в себя предложения на тему развития партнерства государства, бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) для решения социальных задач и создания условий для улучшения качества и продолжительности жизни населения. Второе направление – “Технологии” – объединяет проекты, призванные развивать ключевые отрасли экономики, а также обеспечивать рост в промышленности, IT и телекоммуникациях, транспорте и ряде других отраслей. Проекты по третьему направлению – “Актуальные навыки” – ориентированы на подготовку кадров по различным профилям, а также на внедрение новых форм занятости и самореализации граждан. И, наконец, четвертое направление – “Предпринимательство” – предполагает реализацию инициатив, направленных на повышение уровня кооперации предпринимателей и раскрытие новых возможностей для бизнеса.