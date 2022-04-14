Десятикратное увеличение штрафа для безбилетников отменили в Новосибирске

В Новосибирске не станут повышать в 10 раз штрафы за безбилетный проезд на общественном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат горсовета Светлана Каверзина.
Во время заседания горсовета Новосибирска 13 апреля депутаты сняли с повестки инициативу об увеличении штрафов для безбилетников со 100 до 1000 рублей. Они отметили, что за прошлый год ни одно «зайца» не выявили.
Напомним, десятикратное повышение санкций для безбилетников предложил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. Эту идею поддержали мэр Анатолий Локоть и депутат Каверзина.
Своё согласие они объяснял тем, что городской общественный транспорт переходит на «бескондукторную систему». Это может привести к большому количеству безбилетников.