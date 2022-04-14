Десятикратное увеличение штрафа для безбилетников отменили в Новосибирске

Десятикратное увеличение штрафа для безбилетников отменили в Новосибирске
Десятикратное увеличение штрафа для безбилетников отменили в Новосибирске
Сегодня, 10:48ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Депутаты сняли инициативу с повестки из-за добросовестности горожан.

В Новосибирске не станут повышать в 10 раз штрафы за безбилетный проезд на общественном транспорте. Об этом в своем Telegram-канале заявила депутат горсовета Светлана Каверзина.

Во время заседания горсовета Новосибирска 13 апреля депутаты сняли с повестки инициативу об увеличении штрафов для безбилетников со 100 до 1000 рублей. Они отметили, что за прошлый год ни одно «зайца» не выявили.

Напомним, десятикратное повышение санкций для безбилетников предложил глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. Эту идею поддержали мэр Анатолий Локоть и депутат Каверзина.

Своё согласие они объяснял тем, что городской общественный транспорт переходит на «бескондукторную систему». Это может привести к большому количеству безбилетников.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы