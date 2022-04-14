Летняя жара до +24 градусов ожидает Новосибирскую область

Летняя жара до +24 градусов ожидает Новосибирскую область
Летняя жара до +24 градусов ожидает Новосибирскую область
Сегодня, 11:03ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Синоптики спрогнозировали резкое потепление к выходным в пригороде и областном центре.

В Новосибирскую область придет аномальная жара до +24 градусов к выходным. Об этом сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское» УГМС.

По данным синоптиков, днём 14 апреля 2022 года в Новосибирске ожидается до +11 градусов. Осадков и сильного ветра не прогнозируют.

В ночь на пятницу, 15 апреля, в районах области похолодает до 0…-2 градусов. Уже днём в городе воздух прогреется до +17…+19, а в пригороде до +13.

Ночью в субботу, 16 апреля, ожидается +2…+4 градуса. Жара до +24 придет в город к полудню. При этом синоптики прогнозируют местами ветер с порывами до 12 м/с.

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