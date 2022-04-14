Могут избить: куда лучше не летать новосибирцам на майские праздники

В 2022 году от России отвернулись страны Евросоюза, Азии, США и многие другие. Однако печальнее всего не политические распри, а людские отношения. Когда в недружественных государствах свирепствуют украинские беженцы, русскоговорящим там лучше не появляться. Рассказываем, куда не стоит летать на майские праздники.

Весной 2022 года небо для российских туристов закрыли 48 недружественных страны, включая Европу, Албанию, Канаду, США, Японию, Тайвань. Чтобы не оставаться безучастными в сложившейся ситуации, они приняли к себе беженцев из Украины, не ожидая, что те устроят настоящую травлю местным жителям. Ранее житель Германии рассказывал Atas.info, как «гости» страны избивают русских, портят госимущество и устраивают демонстрации. Как оказалось, беженцы остались недовольны условиями проживания. Подобные новости витают по социальным сетям из разных уголков мира, включая Италию, Латвию, Францию. В марте в Новосибирской области смягчили коронавирусные ограничения и многие желали выбраться за рубеж. Ежегодно поводом для отдыха служили длительные майские праздники. Однако из-за последних событий о дальних странах можно забыть – рассказываем, куда можно улететь. «Из аэропорта Толмачево есть прямые рейсы в Узбекистан, Киргизстан, Казахстан и Таджикистан. Также есть возможность улететь в Объединение Арабские Эмираты», - сообщили сайту в аэропорту. Кроме того, прямым авиасообщением россияне могут отправится в Египет, Вьетнам, Сейшельские острова, Беларусь, Сербию, Азербайджан, Бахрейн и Иран. С полным списком недружественных стран можно ознакомиться тут.

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