Могут избить: куда лучше не летать новосибирцам на майские праздники

Весной 2022 года небо для российских туристов закрыли 48 недружественных страны, включая Европу, Албанию, Канаду, США, Японию, Тайвань. Чтобы не оставаться безучастными в сложившейся ситуации, они приняли к себе беженцев из Украины, не ожидая, что те устроят настоящую травлю местным жителям.
Ранее житель Германии рассказывал Atas.info, как «гости» страны избивают русских, портят госимущество и устраивают демонстрации. Как оказалось, беженцы остались недовольны условиями проживания. Подобные новости витают по социальным сетям из разных уголков мира, включая Италию, Латвию, Францию.
В марте в Новосибирской области смягчили коронавирусные ограничения и многие желали выбраться за рубеж. Ежегодно поводом для отдыха служили длительные майские праздники. Однако из-за последних событий о дальних странах можно забыть – рассказываем, куда можно улететь.
«Из аэропорта Толмачево есть прямые рейсы в Узбекистан, Киргизстан, Казахстан и Таджикистан. Также есть возможность улететь в Объединение Арабские Эмираты», - сообщили сайту в аэропорту.
Кроме того, прямым авиасообщением россияне могут отправится в Египет, Вьетнам, Сейшельские острова, Беларусь, Сербию, Азербайджан, Бахрейн и Иран. С полным списком недружественных стран можно ознакомиться тут.