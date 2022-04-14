Монстрацию отменили в Новосибирске из-за коронавирусных ограничений

При этом День Победы в 2022 году будут отмечать в допандемийном формате.

В Новосибирске отменили традиционные первомайские шествия из-за коронавируса. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. Молодежная первомайская акция «Монстрация» походила в Новосибирске с 2004 года. С начала пандемии COVID-19 её перевели в онлайн-формат, а в 2021 –полностью отменили из-за ограничений. Анна Терешкова заключила в разговоре с ТАСС, что в этом году остается в силе постановление губернатора Новосибирской области о запрете массовых мероприятий. Поэтому шествия отменяются. Напомним, в конце марта в регионе отменили массовый режим и обязательную вакцинацию. Также в Новосибирске разрешили в полном формате провести «Бессмертный полк» и празднование Дня Победы 9 мая.

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