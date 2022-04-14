В Новосибирской области утвердили новые выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

В Новосибирске депутаты Заксобрания приняли изменения к закону «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». Внеочередная сессия законодательного собрания прошла в четверг, 14 апреля. На выплату могут рассчитывать малоимущие семьи.
Поправки приняли для исполнения указа президента от 31 марта 2022 года № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей». Теперь малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут получать ежемесячную выплату.
Прием заявлений на новую выплату семьям с невысоким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая 2022 года. При этом назначать пособие будут с 1 апреля. Размер денежного пособия будет зависеть от доходов семьи.
50% от прожиточного минимума по региону для детей семей, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.
Если среднедушевой доход семьи (с учетом 50%-й выплаты) не превышает прожиточный минимум, то выплата составит 75% от прожиточного минимума для детей.
Если с 75%-й выплатой размер среднедушевого дохода семьи всё равно будет ниже прожиточного минимума, семья может рассчитывать на получение выплаты в размере 100% прожиточного минимума на ребенка.
Если в семье несколько детей указанного возраста, пособие будет устанавливаться на каждого ребенка в возрасте от 8 до 16 (включительно) лет (то есть, до исполнения ребенку 17 лет).
В Новосибирской области прожиточный минимум в 2022 году составляет 13 238 рублей. На душу населения – 12 775 рублей. Выплаты будут начислять из федерального (78%) и регионального (22%) бюджетов.
Заявление можно будет подать в электронном виде – соответствующий сервис будет запущен на портале госуслуг, а также через МФЦ и клиентские службы ПФР.