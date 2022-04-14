В ставропольском СКФУ разработали систему определения рака кожи на основе нейросетей

Ученые-математики Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали нейросетевую систему, способную распознавать пигментные новообразования кожи. Такая разработка может определить десять различных видов поражений более точным образом, чем ее аналоги.

Система, которую создали специалисты СКФУ, работает на основе метода предварительной обработки изображений. Нейросетевая система анализирует загруженные в нее различные дерматологические данные: возраст, пол, расположение пигментного новообразования на теле больного, пишет newstracker.ru. Кандидат физико-математических наук, доцент, завкафедрой математического моделирования вуза Павел Ляхов подчеркнул, что применение разнородной информации при формировании таких интеллектуальных систем диагностики и поддержки принятия решений специалистов, медиков и клиницистов помогает проводить более качественную и точную диагностику новообразований благодаря определению связей между визуальными объектами исследований и статистическими метаданными. Инновационная мультимодальная система, разработанная по инициативе математиков университета, способна определять десять диагностических категорий пигментных поражений кожи: дерматофиброму, невус, солнечное лентиго, а также разные виды кератоза до меланомы и прочих разновидностей рака кожи. Самая большая точность распознавания, которой удалось добиться благодаря исследованию такой системы, достигла 83,6%, и это намного превосходит точность визуального определения диагноза, которое практикуют врачи-дерматологи. Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов обращает внимание на то, что разработанные с использованием искусственного интеллекта автоматизированные системы распознавания медицинских данных могут значительно повысить точность постановки диагноза. Он отметил, что такая инновационная система позволит свести к минимуму человеческий фактор при обследовании пациентов, поможет медикам принимать более объективные и профессиональные решения, обеспечит возможность выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Беспалов считает, что данное исследование выступит научным заделом для более широкого применения данного метода в медицине. В будущем ученые СКФУ планируют запустить мобильное приложение, которое станет вспомогательным инструментом для определения дерматологических заболеваний среди установивших его пользователей. Приложение позволит каждому пользователю проверить себя на наличие подобных поражений кожи и в случае диагностики злокачественного образования своевременно обратиться к врачам. Создатели системы также говорят о том, что планируют использовать свое изобретение в других областях медицины.

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