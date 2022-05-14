Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске 14 мая – победили омичи

Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске 14 мая – победили омичи
Конкурс по украшению могил прошел в Новосибирске 14 мая – победили омичи
Сегодня, 20:04ОбществоФото: pixabay.com
В первом конкурсе по оформлению мест захоронения состязались команды трех городов: Севастополя, Омска и Новосибирска. Он состоялся в Новосибирске 14 мая 2022.

Суть конкурса: за час украсить место будущего захоронения с помощью обычных материалов. Команды могли использовать цветы, плитку, искусственные цветы. Оценивался дизайн захоронения и умения команд.

Из Севастополя приехала команда «Дело чести», Новосибирск представляли профессионалы с Каменского кладбища, а победила команда Омска – сотрудники местного Парка Памяти.

Участники конкурса старались использовать материалы, которые позволяют создать достойное и необычное оформление могилы при разумных затратах и долговечности оформления.

Новосибирская команда оформила захоронение для урн с прахом супружеской пары, севастопольцы использовали золотые украшения для захоронения моряка-орденоносца, концепция омичей позволяла украшать захоронение посадкой однолетних цветов, сообщает сайт НГС.

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