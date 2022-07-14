Как СССР освободил Африку и уничтожил колониальную систему?

В середине XX в. Африка оставалась континентом с самой бедной по гамме красок политической картой. На 60 % ее территории доминировали два цвета: фиолетовый, обозначавший колониальные владения Франции, и зеленый, отмечавший ту или иную форму принадлежности региона к Британской империи.

Лишь южнее экватора желтым оттенком выделялось бельгийское Конго и коричневым – португальские колонии в Анголе и Мозамбике. Процесс деколонизации, начавшийся после Второй мировой войны, шел не без трудностей: старые европейские державы расставались лишь с теми землями, которые очевидно не могли удержать. Великобритании было уже не под силу сдерживать индийское освободительное движение, а Франции – господствовать в Индокитае. Однако Лондон и Париж полагали, что обладают необходимыми ресурсами для продления своего пребывания на африканском континенте. В крайнем случае можно было «уйти, чтобы остаться», заменив прямое колониальное правление косвенными формами контроля над экономической и политической жизнью новых государств. Как СССР освобождал Африку Впервые эту убежденность поколебал Советский Союз. Деколонизация отвечала его коренным интересам: разбивая единство капиталистического лагеря, она открывала для народов Африки социалистический путь развития. В ходе Суэцкого кризиса 1956 г. европейские колониальные империи попытались силой заставить правительство Египта во главе с Гамалем Абделем Насером отказаться от национализации Суэцкого канала и при поддержке Израиля развязали против Египта войну. Но их первым военным успехам был быстро положен конец. В своем официальном заявлении Москва решительно осудила агрессию и пригрозила англичанам и французам самыми серьезными последствиями, вплоть до оказания Каиру прямой военной помощи. Лондону и Парижу пришлось отступить. Весь мир убедился в том, что могущество европейских империй осталось в прошлом. По всему черному континенту набирало обороты освободительное движение, пользовавшееся активной поддержкой Москвы. В конце 1950-х гг. независимость от Франции получили Марокко и Тунис, быстро установившие дипломатические отношения с СССР. “Советский Союз сыграл решающую роль в деколонизации Африки. Процесс начался с Египта, национализировавшего Суэцкий канал, что спровоцировало англо-французскую интервенцию, в которой участвовал также Израиль. Советский Союз своими военными приготовлениями и своей решимостью добился того, что эта интервенция сорвалась. Соединённые Штаты не пошли на развязывание Третьей мировой войны. Египет смог добиться создания полноценной, независимой государственности и получения Суэцкого канала в качестве важнейшего экономического объекта.” Александр Вершинин, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ. Благодаря помощи СССР 1960 год стал воистину «Годом Африки», именно тогда 17 стран Черного континента получили независимость от своих колониальных хозяев. В том же году по инициативе Советского Союза Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. Документ решительно осуждал колониализм как угрозу миру, провозглашал необходимость покончить с любыми его проявлениями и призывал колониальные державы незамедлительно приступить к передаче реальной власти народам, населявшим подконтрольные им территории в Африке и Азии. Декларация была одобрена подавляющим большинством голосов при девяти воздержавшихся, в числе которых были сами колониальные державы, а также США. Фоном для дискуссий в ООН стал настоящий «парад суверенитетов» в Африке. За три года до этой даты независимость обрела Гана. Её первый президент Кваме Нкрума провозгласил социалистический путь развития. Всемирно известной стала история Патриса Лумумбы, первого премьер-министра независимого Конго и героя национально-освободительной борьбы против бельгийского господства, свергнутого и зверски убитого противниками при поддержке бывшей метрополии. В 1962 г. государственность обрел Алжир, поддержанный Москвой в своей борьбе против французского колониализма. Политическая, дипломатическая и экономическая поддержка Африки С новообразовавшимися странами Советский Союз выстраивал тесные доверительные отношения, не только обеспечивая им политическую поддержку, жизненно важную в ситуации, когда метрополии всячески стремились сохранить свое присутствие в бывших колониях, но и оказывая серьезную экономическую помощь. Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Намибия, опираясь на СССР, продолжали бороться за реальную независимость. В Африке трудились сотни советских специалистов, помогавших молодым государствам встать на ноги и создать прочный фундамент национальной экономики. В Советском Союзе учились тысячи студентов из африканских стран: специально для целей интернационального обучения в СССР был создан в 1960 году московский Университет дружбы народов. В 1961 году в нем началось обучение на инженерном, историко-филологическом, медицинском, сельскохозяйственном, физико-математическом факультетах, а также факультетах естественных наук, экономики и права. Первый выпуск студентов состоялся в 1965 году. В 70-х годах прошлого века СССР деятельно помогал народам Анголы и Мозамбика в их борьбе за независимость, советские военнослужащие работали в этих странах советниками. В общей сложности на территории этих стран, а также в Эфиопии прошли службу свыше 30 тысяч солдат и офицеров советских вооруженных сил. Что потратил и что получил СССР СССР вкладывал в борьбу стран Африки за независимость и за выбор ими социалистического пути развития миллиарды долларов и масштабно поставлял на Черный континент вооружения. К примеру, в 1977 году 25-ти тысячная армия Сомали имела на балансе 200 танков T-34, 50 танков T-54/55, 60 БТР-40 и 250 БТР-152, более чем 100 76-мм. орудий, 80 122-мм гаубиц и приблизительно 150 зенитных орудий калибра до 100-мм. ВВС состояли приблизительно из 66 самолетов: 10 бомбардировщиков Ил-28, 12 истребителей МиГ-21, 44 истребителя МиГ-17 и МиГ-15. Устаревшая техника в СССР заменялась на новую, а в обмен на кредиты, оборудование и вооружение Москва получала сырье и различные товары. Натуральный каучук, бокситы, прокат черных металлов, хлопок, шерсть, кожевенное сырье, чай, какао-бобы, ткани, сахар шли в СССР из африканских стран. Гвинея обладает 2/3 мировых запасов бокситов, занимает первое место в мире по его запасам и второе по его экспорту. До перестройки 30 % потребностей СССР в алюминии удовлетворялись за счёт гвинейского сырья. Советский Союз занимал после Японии второе место в мире по уловам – 10-11 млн. тонн рыбы и морепродуктов, 12-15% мирового вылова. Из них примерно половина добывалась в иностранных исключительных экономических зонах, Недорогая и качественная рыба в советских магазинах – заслуга сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки. Очевидно, что сотрудничество было взаимовыгодным, и деньги СССР тратил совсем не зря. “Англичане и французы не заинтересованы были в том, чтобы создавать крупные объекты инфраструктуры в своих колониях. Советский Союз проводил совершенно другую политику. Советский Союз относился к африканским государствам как к действительно полноценным, независимым государствам. Крупнейшим экономическим объектом в Африке стала Асуанская плотина, которая была разработана и построена при помощи советских специалистов. Она существует до сих пор и является главным гидротехническим сооружением Африки.” Федор Гайда, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ Африка сегодня как экономический и политический союзник В недрах Африки около 30 процентов мировых запасов полезных ископаемых, в том числе десятая часть нефти и почти такая же часть газа. Там присутствуют большинство элементов таблицы Менделеева: уникальные месторождения кобальта, алмазов, платины, урана, золота, никеля, свинца, марганца, вольфрама. И у России как правопреемницы СССР есть огромное конкурентное преимущество. И по сей день наша страна ассоциируется с многолетней поддержкой антиколониальной борьбы народов Африки. А народы Африки помнят о нашем вкладе в их освобождение. Митинги против продолжающегося присутствия на земле государств Черного континента бывших хозяев регулярно проходят под российскими флагами, например, в Буркина-Фасо и Мали. Усиливается и российское политическое влияние: и военное, и экономическое присутствие Москвы на континенте – результат советского наследия в деле борьбы африканцев за их независимость.

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