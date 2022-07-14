Найден, жив: в Новосибирске прекращены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

11-летнего пропавшего мальчика нашли в Новосибирске

Школьник исчез 11 июля 2022 года в Ленинском районе. О том, что его нашли, в ГУ МВД по Новосибирску сообщили в среду, 13 июля.

Мама пропавшего мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына 12 июля. По словам женщины, мальчик ушел из дома, но обратно так и не вернулся. Ориентировки школьника разослали по всем людным местам. «13 июля, около 22.00, ребёнок был обнаружен и доставлен полицейскими в отдел для выяснения для выяснения обстоятельств исчезновения», - проинформировали в полиции. С мальчиком пообщался инспектор ПДН. Правоохранители уточняют, что в отношении несовершеннолетнего преступлений и правонарушений не совершали.

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