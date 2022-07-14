Найден, жив: в Новосибирске прекращены поиски пропавшего 11-летнего мальчика

Мама пропавшего мальчика обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына 12 июля. По словам женщины, мальчик ушел из дома, но обратно так и не вернулся. Ориентировки школьника разослали по всем людным местам.
«13 июля, около 22.00, ребёнок был обнаружен и доставлен полицейскими в отдел для выяснения для выяснения обстоятельств исчезновения», - проинформировали в полиции.
С мальчиком пообщался инспектор ПДН. Правоохранители уточняют, что в отношении несовершеннолетнего преступлений и правонарушений не совершали.