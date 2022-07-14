Новосибирец отметил с «Митьками» юбилей Пола Маккартни в Санкт-Петербурге

Советская и российская группа художников из Санкт-Петербурга «Митьки» была названа в честь главного из них Дмитрия Шагина – они основали субкультуру, которая сформировалась на основе мировоззренческих принципов.
«Митьки» популярны не только своими картинами, но и разговорным сленгом, который переняло даже современное поколения. От них появились такие слова, как: дык, напряг, улет, западло, елки-палки и другие. Они по-прежнему так разговаривают, тем они и уникальны, что смогли внести свои слова в богатый русский язык - это удается не каждому.
В 2000-х годах был основан музей «Митьков», куда и попал герой этой статьи – там находятся их известные на весь мир картины, пластинки и другие художественные вещи.
Сибиряк забронировал квартиру на улице Марата в Санкт-Петербурге, но прямо перед посадкой на «Ласточку» в 22:00 у него сломался телефон, а во второй он не смог вставить сим-карту. Так получилось, что Алексей остался совсем без связи в большом городе, но он не отчаялся и поехал в назначенное место, чтобы попробовать заселиться.
«Когда бронируешь квартиру, они дают местоположение только дома и подъезда, поэтому я пришел в назначенное место и начал «методом тыка» искать нужную мне квартиру. Увидел приоткрытую дверь с надписью на ней «Дом музей Митьков», ну я и зашел туда, несмотря на то, что они уже были официально закрыты», - рассказал новосибирец.
Сразу за дверь оказался красивые вестибюль и большая комната, где стояла рояль и гитара. Там он и встретил знаменитых «Митьков», которые и решили ему помочь.
«Один из них дал мне интернет, чтобы я мог снова забронировать жилье. Я был весь на нервах, тогда мне и предложили выпить рюмочку водочки, чтобы я успокоился», - вспоминает мужчина.
В итоге Алексей пошел заселяться в квартиру, а «Митьки» ему предложили потом вернуться и посидеть с ними за праздничным столом, чтобы отпраздновать юбилей сэра Пола – так они называют Пола Маккартни.
Новосибирец был в полной уверенности, что Дмитрий Шагин тоже выпивал алкоголь, но потом выяснилось, что все это время он пил напиток Coca-Cola. Сам он страдал хроническим алкоголизмом, но смог побороть плохую привычку и не пьет уже более 25 лет, а также является соучредителем Анонимных алкоголиков в РФ. Все это время играла музыка Пола Маккартни - Хоп-хей-хоп, а также один из них даже выступал на гитаре.
Сами они были позитивные, а также они постоянного говорят на своем жаргоне, который сами и придумали – «напряг», «дык», вылетают из их уст часто. В основном разговоры шли о виниловых пластинках.
Вечер закончился в 00:00, и все прошло очень культурно. Шагин предложил желающим переночевать среди картин, но никто этого не сделал – все ушли по своим домам, а на прощание Дмитрий Шагин пригласил новосибирского путника приезжать еще раз.
Группа «Митьки» придумала собственный сленг, на котором они разговаривают уже многие года, а некоторые слова просочились в массы и используются некоторыми людьми. Например, популярны в народе такие слова, как:
«Дык» – это вроде «Как так» или «Почему»;
«Елки-палки» – ну как так;
«Съесть с дерьмом» – обидеть;
«Оттягиваться» – веселиться;
«Напряг» – проблемы;
«В полный рост» – очень сильно;
«Улет» – круто;
«Западло» – не охота;
«Влом» – еще больше не хочется;
«Разделить поровну» – всем наливают равное количество вина;
«Разделить по-братски» – митек выпивает большую часть;
«Разделить по-христиански» – митек выпивает всё;