Новосибирец отметил с «Митьками» юбилей Пола Маккартни в Санкт-Петербурге

Какие в жизни художники «Митьки»?

Новосибирец был в полной уверенности, что Дмитрий Шагин тоже выпивал алкоголь, но потом выяснилось, что все это время он пил напиток Coca-Cola. Сам он страдал хроническим алкоголизмом, но смог побороть плохую привычку и не пьет уже более 25 лет, а также является соучредителем Анонимных алкоголиков в РФ. Все это время играла музыка Пола Маккартни - Хоп-хей-хоп, а также один из них даже выступал на гитаре.