Новосибирец отметил с «Митьками» юбилей Пола Маккартни в Санкт-Петербурге

Новосибирец отметил с «Митьками» юбилей Пола Маккартни в Санкт-Петербурге
Новосибирец отметил с «Митьками» юбилей Пола Маккартни в Санкт-Петербурге
Вчера, 17:10ОбществоАлександр КондратьевФото: Atas.infoДмитрий Шагин - художник, основатель "Митьков" в Санкт-Петербурге.
Житель Новосибирска Алексей К. в июне 2022 года остался без связи в Санкт-Петербурге и случайно попал в квартиру к знаменитым «Митькам», которые приняли его и даже пригласили к столу на празднования 80-летнего юбилея Пола Маккартни.

Кто такие «Митьки»?

Советская и российская группа художников из Санкт-Петербурга «Митьки» была названа в честь главного из них Дмитрия Шагина – они основали субкультуру, которая сформировалась на основе мировоззренческих принципов.

Дмитрий Шагин.
Фото:Atas.info

«Митьки» популярны не только своими картинами, но и разговорным сленгом, который переняло даже современное поколения. От них появились такие слова, как: дык, напряг, улет, западло, елки-палки и другие. Они по-прежнему так разговаривают, тем они и уникальны, что смогли внести свои слова в богатый русский язык - это удается не каждому.

В 2000-х годах был основан музей «Митьков», куда и попал герой этой статьи – там находятся их известные на весь мир картины, пластинки и другие художественные вещи.

«Остался без связи, а «Митьки» приняли как своего»

Сибиряк забронировал квартиру на улице Марата в Санкт-Петербурге, но прямо перед посадкой на «Ласточку» в 22:00 у него сломался телефон, а во второй он не смог вставить сим-карту. Так получилось, что Алексей остался совсем без связи в большом городе, но он не отчаялся и поехал в назначенное место, чтобы попробовать заселиться.

«Когда бронируешь квартиру, они дают местоположение только дома и подъезда, поэтому я пришел в назначенное место и начал «методом тыка» искать нужную мне квартиру. Увидел приоткрытую дверь с надписью на ней «Дом музей Митьков», ну я и зашел туда, несмотря на то, что они уже были официально закрыты», - рассказал новосибирец.

Сразу за дверь оказался красивые вестибюль и большая комната, где стояла рояль и гитара. Там он и встретил знаменитых «Митьков», которые и решили ему помочь.

«Один из них дал мне интернет, чтобы я мог снова забронировать жилье. Я был весь на нервах, тогда мне и предложили выпить рюмочку водочки, чтобы я успокоился», - вспоминает мужчина.

В итоге Алексей пошел заселяться в квартиру, а «Митьки» ему предложили потом вернуться и посидеть с ними за праздничным столом, чтобы отпраздновать юбилей сэра Пола – так они называют Пола Маккартни.

Какие в жизни художники «Митьки»?

Новосибирец был в полной уверенности, что Дмитрий Шагин тоже выпивал алкоголь, но потом выяснилось, что все это время он пил напиток Coca-Cola. Сам он страдал хроническим алкоголизмом, но смог побороть плохую привычку и не пьет уже более 25 лет, а также является соучредителем Анонимных алкоголиков в РФ. Все это время играла музыка Пола Маккартни - Хоп-хей-хоп, а также один из них даже выступал на гитаре.

Сами они были позитивные, а также они постоянного говорят на своем жаргоне, который сами и придумали – «напряг», «дык», вылетают из их уст часто. В основном разговоры шли о виниловых пластинках.

Вечер закончился в 00:00, и все прошло очень культурно. Шагин предложил желающим переночевать среди картин, но никто этого не сделал – все ушли по своим домам, а на прощание Дмитрий Шагин пригласил новосибирского путника приезжать еще раз.

Группа «Митьки» придумала собственный сленг, на котором они разговаривают уже многие года, а некоторые слова просочились в массы и используются некоторыми людьми. Например, популярны в народе такие слова, как:

«Дык» – это вроде «Как так» или «Почему»;

«Елки-палки» – ну как так;

«Съесть с дерьмом» – обидеть;

«Оттягиваться» – веселиться;

«Напряг» – проблемы;

«В полный рост» – очень сильно;

«Улет» – круто;

«Западло» – не охота;

«Влом» – еще больше не хочется;

«Разделить поровну» – всем наливают равное количество вина;

«Разделить по-братски» – митек выпивает большую часть;

«Разделить по-христиански» – митек выпивает всё;

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