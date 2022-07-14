Погибшая в ДТП с такси 16-летняя девушка ехала развеяться в Новосибирске

Погибшая в ДТП с такси 16-летняя девушка ехала развеяться в Новосибирске
Погибшая в ДТП с такси 16-летняя девушка ехала развеяться в Новосибирске
Вчера, 20:33ОбществоФото: ГИБДД Новосибирска

Погибшая в ДТП с такси 16-летняя девушка ехала развеяться в Новосибирске

Подробности случившегося рассказали друзья погибшей девушки-подростка. Сама авария произошла ночью 14 июля в центре Новосибирска.

По словам товарищей 16-летней девушки, за пару часов до трагедии она хотела прогуляться с двумя 17-летними приятелями. Они вызвали такси, но их водитель врезался в Nissan Avenir, а тот – в Toyota Corolla Spacio.

Машину отбросило прямо на столб той стороной, где сидела девушка. Спасатели долго вытаскивали её из авто, позже девушка скончалась в больнице.

Друзья погибшей рассказали, что девушка любила тусовки, ночные прогулки и у нее было увлечения – модные показы и столичные диджеи, рассказывает Сиб.фм.

Теперь на водителя возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, он был выпивший.

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