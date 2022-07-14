Воды не хватает поселку инноваторов под Новосибирском – это часть Академгородка 2.0

Жители поселка "Горки Академпарка", который задумывался как компактное поселение для сотрудников инновационных компаний-резидентов Технопарка новосибирского Академгородка, жалуются на перебои с подачей воды.
"Воду стали отключать ежедневно с 11 вечера до 6 утра. Днем тоже напор нестабильный, иногда из крана течет только тоненькая струйка. Стали на всякий случай держать постоянно наполненным пятилитровое ведро", - сообщила редакции местная жительница Анна Чалдина.
Поселок Ложок в 7 километрах от Академгородка, в состав которого входят "Горки Академпарка", жилой комплекс "Да Винчи", поселок многодетных "Семейная сказка" и непосредственно исторически сложившаяся застройка Ложка, снабжает водой МУП "Ложок". Вода в резервуары для подготовки и раздачи потребителям поступает из нескольких подземных скважин.
По словам главного инженера МУП "Ложок" Андрея Благодатного, мощность действующих скважин не позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды. "Работаем, исходя из тех возможностей, что у нас имеются", - сообщил специалист, подчеркнув, что одной из причин ухудшения ситуации стал ввод в эксплуатацию новых домов на землях Барышевского сельсовета. В то же время, строительство новых скважин не входит в компетенцию МУП, такие решения принимаются на уровне руководства Новосибирского района и области.
И вероятно, проблема с водоснабжением будет усугубляться. 6 июля в ходе общественных слушаний, которые прошли в администрации Новосибирского района, жители узнали, что на оставшихся свободными земельных участках, предназначенных для завершения строительства второй очереди "Горок Академпарка", изменен проект планируемых домов. Вместо трехэтажных построек на 12 квартир планируется возвести четыре четырехэтажных дома, каждый из которых рассчитан на 24 квартиры. Ранее Академпарк отказался от самостоятельного завершения строительства поселка и передал землю другому застройщику. На участке уже варварски вырублены все деревья, хотя изначально строительство поселка шло с максимальным сохранением зеленых насаждений.
Через дорогу ГК "Мета" ведет строительство ЖК "Тесла парк" из шести 4-этажных домов, это еще около 200 квартир. Кроме того, недалеко продолжается строительство нескольких новых домов, входящих в состав жилого комплекса "Да Винчи".
13 июля руководству МУП "Ложок" было направлено официальное обращение от имени председателя ТСН "Горки Академпарка" (есть в распоряжении редакции).
"В последнее время жителями отмечается значительное уменьшение напора воды. Кроме этого, вы сами обращались письмом к жителям с просьбой об ограничении потребления воды. Мы рассматриваем это как оказание услуг недолжного качества. Никаким нормативным документом для жителей ЖК "Горки Академпарка" не установлено ограничение по объему потребляемой воды", - говорится в документе.
ТСН просит ресурсоснабжающую организацию предоставить информацию о том, какой максимально возможный объем забора подземных вод предусмотрен в лицензии МУП "Ложок", сколько воды фактически добыто в 2021 году и другие сведения, "необходимые для обоснования постановки вопроса в отношении обеспеченности водой жителей ЖК "Горки Академпарка" при существующих и нарастающих темпах новой застройки".
Пока остается открытым вопрос, каким образом застройщики получают разрешения на строительство и подключение к сетям, если, по словам коммунальщиков, их возможности уже исчерпаны.
Пикантность вопроса заключается в том, что земли Барышевского сельсовета фигурируют в громком проекте по развитию Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", как так называемая "ось рекреации". Предполагается, что здесь будет продолжаться строительство малоэтажного жилья для молодых ученых и культурно-спортивных объектов.
Поселок Ложок указан в качестве единственного проекта комплексной малоэтажной застройки, который упомянут на сайте "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области". Структура была создана постановлением региональной администрации в 2009 году, его учредителем является министерство строительства Новосибирской области.
Ранее жители "Горок Академпарка" выкладывали в соцсети видеоролик, где показывали ужасное состояние дороги, которая связывает Академгородок и поселок Ложок.