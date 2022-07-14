Воды не хватает поселку инноваторов под Новосибирском – это часть Академгородка 2.0

И вероятно, проблема с водоснабжением будет усугубляться. 6 июля в ходе общественных слушаний, которые прошли в администрации Новосибирского района, жители узнали, что на оставшихся свободными земельных участках, предназначенных для завершения строительства второй очереди "Горок Академпарка", изменен проект планируемых домов. Вместо трехэтажных построек на 12 квартир планируется возвести четыре четырехэтажных дома, каждый из которых рассчитан на 24 квартиры. Ранее Академпарк отказался от самостоятельного завершения строительства поселка и передал землю другому застройщику. На участке уже варварски вырублены все деревья, хотя изначально строительство поселка шло с максимальным сохранением зеленых насаждений.