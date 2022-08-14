День строителя 14 августа 2022: новые открытки и поздравления

День строителя 14 августа 2022: новые открытки и поздравления
День строителя 14 августа 2022: новые открытки и поздравления
Сегодня, 04:33ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1MiВ 2022 году День строителя празднуется в воскресенье
14 августа 2022 года отмечается День строителя. Праздник каждый год выпадает на второе воскресенье августа. Поздравьте представителей старейшей и важнейшей профессии – прикольные картинки и душевные поздравления, в материале Atas.info.

Поздравления в стихах и прозе с Днем строителя-2022, красивые открытки

Фото:bipbap.ru

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Коллеги, с днем строителя! Пускай у нас с вами будет всегда много новых объектов и интересных задач! Пусть наш опыт и профессионализм помогают выполнять работу на высочайшем уровне! Высоких нам доходов, благополучия в личной, семейной жизни и в рабочих делах! Пусть ничто не омрачит наше будущее, пусть наш коллектив всегда остается сплоченным, дружным и позитивным! Давайте будем оставаться на высоте в любой ситуации!

Фото:bipbap.ru

***

Поздравить вас сегодня разрешите

И благодарность выразить от всех!

Прекрасная профессия – строитель!

Пусть на любом этапе ждет успех!

Пусть нервы будут крепкими и руки,

Пусть удается планы воплощать!

Живите ярко, стройте по науке,

Работой продолжайте восхищать!

Фото:bipbap.ru

***

Коллеги, мы с вами делаем поистине бравую работу, украшая этот мир интересными сооружениями и постройками! Ваши руки — это опытный инструмент, которому под силу справиться с любой задачей. В наш профессиональный праздник желаю вам доброй и продуктивной работы, успешной сдачи объектов, сил и энергии! С Днем строителя, успехов и позитива!

Фото:bipbap.ru

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Мастерам строительного дела,

Профессионалам и без стажа,

Я желаю, чтобы жизнь кипела,

Волокиты не было бумажной!

Чтобы все проекты воплощались,

И контракты выгодными были!

Срочные заказы не кончались,

Соглашенья оставались в силе!

За таланты ваши и харизму

Предлагаю всем поднять бокалы!

Пожелать здоровья, оптимизма,

Чтобы стройка ваша процветала!

Фото:bipbap.ru

***

Уважаемые коллеги! Поздравляю с профессиональным праздником, желаю оставаться такими же сплоченными, жизнерадостными, оптимистично настроенными. Пусть наша жизнь будет красивая и счастье день за днем строится по кирпичику. С Днем строителя!

Фото:bipbap.ru

***

Успешно воплощаются проекты,

Растут и хорошеют города!

Спасибо вам, строители, за это!

Спасибо! Будьте счастливы всегда!

Пусть новые идеи вдохновляют,

Доходы умножаются у вас,

И каждый год страна вас поздравляет

Так искренне и дружно, как сейчас!

Фото:bipbap.ru

***

В этот профессиональный праздник, День строителя, мне хочется пожелать Вам всего наилучшего: хороших взаимоотношений с коллективом, больше помощи и поддержки, благополучия в семье, крепкого здоровья и релаксового отдыха в приятных местах. Строим радостную счастливую жизнь своими руками!

Фото:bipbap.ru

***

Если кто-то что-то строит,

То он точно чего-то стоит!

С праздником!

С Днем строителя!

Фото:proprikol.ru

***

Сегодня, в День строителя, мы спешим поздравить тех, кто возводит для нас города, тех, кто оставляет за собой архитектурное наследие. Они – строители, и от их трудов зависит наше благополучие! Сегодня я желаю вам, разумным и талантливым работникам, всего наилучшего! Будьте всего при любимом деле, не знайте усталости! Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье – долговечным!

Фото:proprikol.ru

***

Поздравить вас сегодня разрешите

И благодарность выразить от всех!

Прекрасная профессия – строитель!

Пусть на любом этапе ждет успех!

Пусть нервы будут крепкими и руки,

Пусть удается планы воплощать!

Живите ярко, стройте по науке,

Работой продолжайте восхищать!

Фото:proprikol.ru

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