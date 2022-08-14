День строителя 14 августа 2022: новые открытки и поздравления

***
Коллеги, с днем строителя! Пускай у нас с вами будет всегда много новых объектов и интересных задач! Пусть наш опыт и профессионализм помогают выполнять работу на высочайшем уровне! Высоких нам доходов, благополучия в личной, семейной жизни и в рабочих делах! Пусть ничто не омрачит наше будущее, пусть наш коллектив всегда остается сплоченным, дружным и позитивным! Давайте будем оставаться на высоте в любой ситуации!
***
Поздравить вас сегодня разрешите
И благодарность выразить от всех!
Прекрасная профессия – строитель!
Пусть на любом этапе ждет успех!
Пусть нервы будут крепкими и руки,
Пусть удается планы воплощать!
Живите ярко, стройте по науке,
Работой продолжайте восхищать!
***
Коллеги, мы с вами делаем поистине бравую работу, украшая этот мир интересными сооружениями и постройками! Ваши руки — это опытный инструмент, которому под силу справиться с любой задачей. В наш профессиональный праздник желаю вам доброй и продуктивной работы, успешной сдачи объектов, сил и энергии! С Днем строителя, успехов и позитива!
***
Мастерам строительного дела,
Профессионалам и без стажа,
Я желаю, чтобы жизнь кипела,
Волокиты не было бумажной!
Чтобы все проекты воплощались,
И контракты выгодными были!
Срочные заказы не кончались,
Соглашенья оставались в силе!
За таланты ваши и харизму
Предлагаю всем поднять бокалы!
Пожелать здоровья, оптимизма,
Чтобы стройка ваша процветала!
***
Уважаемые коллеги! Поздравляю с профессиональным праздником, желаю оставаться такими же сплоченными, жизнерадостными, оптимистично настроенными. Пусть наша жизнь будет красивая и счастье день за днем строится по кирпичику. С Днем строителя!
***
Успешно воплощаются проекты,
Растут и хорошеют города!
Спасибо вам, строители, за это!
Спасибо! Будьте счастливы всегда!
Пусть новые идеи вдохновляют,
Доходы умножаются у вас,
И каждый год страна вас поздравляет
Так искренне и дружно, как сейчас!
***
В этот профессиональный праздник, День строителя, мне хочется пожелать Вам всего наилучшего: хороших взаимоотношений с коллективом, больше помощи и поддержки, благополучия в семье, крепкого здоровья и релаксового отдыха в приятных местах. Строим радостную счастливую жизнь своими руками!
***
Если кто-то что-то строит,
То он точно чего-то стоит!
С праздником!
С Днем строителя!
***
Сегодня, в День строителя, мы спешим поздравить тех, кто возводит для нас города, тех, кто оставляет за собой архитектурное наследие. Они – строители, и от их трудов зависит наше благополучие! Сегодня я желаю вам, разумным и талантливым работникам, всего наилучшего! Будьте всего при любимом деле, не знайте усталости! Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье – долговечным!
***
Поздравить вас сегодня разрешите
И благодарность выразить от всех!
Прекрасная профессия – строитель!
Пусть на любом этапе ждет успех!
Пусть нервы будут крепкими и руки,
Пусть удается планы воплощать!
Живите ярко, стройте по науке,
Работой продолжайте восхищать!