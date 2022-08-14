День строителя 14 августа 2022: новые открытки и поздравления

14 августа 2022 года отмечается День строителя. Праздник каждый год выпадает на второе воскресенье августа. Поздравьте представителей старейшей и важнейшей профессии – прикольные картинки и душевные поздравления, в материале Atas.info.

Поздравления в стихах и прозе с Днем строителя-2022, красивые открытки Фото: bipbap.ru *** Коллеги, с днем строителя! Пускай у нас с вами будет всегда много новых объектов и интересных задач! Пусть наш опыт и профессионализм помогают выполнять работу на высочайшем уровне! Высоких нам доходов, благополучия в личной, семейной жизни и в рабочих делах! Пусть ничто не омрачит наше будущее, пусть наш коллектив всегда остается сплоченным, дружным и позитивным! Давайте будем оставаться на высоте в любой ситуации! Фото: bipbap.ru *** Поздравить вас сегодня разрешите И благодарность выразить от всех! Прекрасная профессия – строитель! Пусть на любом этапе ждет успех! Пусть нервы будут крепкими и руки, Пусть удается планы воплощать! Живите ярко, стройте по науке, Работой продолжайте восхищать! Фото: bipbap.ru *** Коллеги, мы с вами делаем поистине бравую работу, украшая этот мир интересными сооружениями и постройками! Ваши руки — это опытный инструмент, которому под силу справиться с любой задачей. В наш профессиональный праздник желаю вам доброй и продуктивной работы, успешной сдачи объектов, сил и энергии! С Днем строителя, успехов и позитива! Фото: bipbap.ru *** Мастерам строительного дела, Профессионалам и без стажа, Я желаю, чтобы жизнь кипела, Волокиты не было бумажной! Чтобы все проекты воплощались, И контракты выгодными были! Срочные заказы не кончались, Соглашенья оставались в силе! За таланты ваши и харизму Предлагаю всем поднять бокалы! Пожелать здоровья, оптимизма, Чтобы стройка ваша процветала! Фото: bipbap.ru *** Уважаемые коллеги! Поздравляю с профессиональным праздником, желаю оставаться такими же сплоченными, жизнерадостными, оптимистично настроенными. Пусть наша жизнь будет красивая и счастье день за днем строится по кирпичику. С Днем строителя! Фото: bipbap.ru *** Успешно воплощаются проекты, Растут и хорошеют города! Спасибо вам, строители, за это! Спасибо! Будьте счастливы всегда! Пусть новые идеи вдохновляют, Доходы умножаются у вас, И каждый год страна вас поздравляет Так искренне и дружно, как сейчас! Фото: bipbap.ru *** В этот профессиональный праздник, День строителя, мне хочется пожелать Вам всего наилучшего: хороших взаимоотношений с коллективом, больше помощи и поддержки, благополучия в семье, крепкого здоровья и релаксового отдыха в приятных местах. Строим радостную счастливую жизнь своими руками! Фото: bipbap.ru *** Если кто-то что-то строит, То он точно чего-то стоит! С праздником! С Днем строителя! Фото: proprikol.ru *** Сегодня, в День строителя, мы спешим поздравить тех, кто возводит для нас города, тех, кто оставляет за собой архитектурное наследие. Они – строители, и от их трудов зависит наше благополучие! Сегодня я желаю вам, разумным и талантливым работникам, всего наилучшего! Будьте всего при любимом деле, не знайте усталости! Пусть ваши семьи будут крепкими, а счастье – долговечным! Фото: proprikol.ru *** Поздравить вас сегодня разрешите И благодарность выразить от всех! Прекрасная профессия – строитель! Пусть на любом этапе ждет успех! Пусть нервы будут крепкими и руки, Пусть удается планы воплощать! Живите ярко, стройте по науке, Работой продолжайте восхищать! Фото: proprikol.ru

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